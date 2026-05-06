Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?
La Vi
06/05/2026 11:24 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bảy hành khách trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương, trong đó có ba người đã tử vong, được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc hantavirus.

Ba người đã chết trong đợt bùng phát do động vật gặm nhấm lây truyền trên một du thuyền hạng sang.

Vậy chính xác virus hanta là gì và chúng ta có nên lo lắng về sự lây lan của nó?

Virus hanta lây truyền thế nào?

Ông Daniel Bausch, chuyên gia về bệnh nhiệt đới tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Geneva ở Thụy Sĩ, cho biết virus này hiếm khi lây truyền giữa người với người và thường phát tán nhất khi con người tiếp xúc với phân, nước tiểu hoặc nước bọt của loài gặm nhấm.

Nhưng một du thuyền có thể tạo ra điều kiện để lây nhiễm từ người sang người.

"Chúng ta biết rằng du thuyền và những sự kiện khác, nơi chúng ta dồn nhiều người vào không gian nhỏ, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các mầm bệnh khác nhau từ người sang người". ông Bausch cho biết.

Triệu chứng của virus hanta là gì?

Virus hanta thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, như mệt mỏi và sốt.

Trong vòng 4-10 ngày sau, xuất hiện ho, khó thở và dịch trong phổi.

"Và do đó, chúng ta có thể thấy ở virus hanta, về cơ bản bệnh phát triển thành viêm phổi hoặc dịch tích tụ đặc quánh trong phổi. Và điều đó có thể xảy ra rất nhanh", ông Bausch cho hay.

Có cách điều trị không?

Ông Bausch cho biết không có loại thuốc kháng virus đặc hiệu nào cho loại virus này. Ông nói rằng việc điều trị thường yêu cầu nhập viện tại khoa chăm sóc đặc biệt.

"Đây không phải là loại hình điều trị thường có sẵn trên du thuyền", ông Bausch cho biết.

Điều gì gây ra đợt bùng phát?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã được thông báo rằng không có chuột trên tàu.

Giả định tạm thời là các ca bệnh bắt nguồn từ một cặp vợ chồng người Hà Lan đã lên tàu tại Argentina. Cặp vợ chồng đó có thể đã bị nhiễm bệnh trước khi lên du thuyền.

Ông Bausch cho biết: "Virus hanta có thời gian ủ bệnh tương đối dài, hoặc ít nhất là có thể dài. Thời gian ủ bệnh là khoảng thời gian từ khi bạn tiếp xúc với tác nhân gây bệnh đến khi bạn phát bệnh. Và đối với virus hanta, trong những trường hợp cực đoan, thời gian đó có thể lên đến sáu tuần".

Có nguy cơ bùng phát rộng hơn?

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá tổng thể rủi ro cho cộng đồng từ đợt bùng phát hiện tại là thấp.

"Đây không phải là đại dịch Covid-19 tiếp theo. Đây sẽ không phải là một đợt bùng phát lớn. Đây hoàn toàn không phải là lý do để người bình thường trên thế giới hoảng sợ... Nếu bạn đã có vé đi du thuyền, tôi không nghĩ bạn cần hủy chuyến. Và bây giờ bạn biết rằng điều đó là có thể xảy ra nhưng vì nó khá hiếm", ông Bausch nhận định.

Các nhân viên y tế hôm 4.5 nỗ lực sơ tán hai người có triệu chứng nhiễm hantavirus sau khi nghi ngờ có sự bùng phát dịch bệnh trên một du thuyền hạng sang neo đậu ngoài khơi Tây Phi, theo giới chức.

