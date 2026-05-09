Xem nhanh 12h: Nhiều người leo núi Bà Đen ở khu vực cấm | Số người nhiễm virus Hanta gia tăng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người bám vách đá leo núi Bà Đen ở khu vực cấm

Chiều 8.5, ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết có nhiều du khách tự ý dùng dây kéo, bám vách đá độ dốc cao ở khu vực cấm để leo núi rất nguy hiểm.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người bám vách đá leo núi Bà Đen ở khu vực cấm

Mưa lớn ở vùng núi miền Bắc, Phú Thọ và Thanh Hóa nguy cơ sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 9.5, vùng núi các tỉnh miền Bắc có mưa lớn. Nhiều xã, phường tại Phú Thọ, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn ở vùng núi miền Bắc, Phú Thọ và Thanh Hóa nguy cơ sạt lở đất

Thông tin mới vụ hai vợ chồng bị tài xế dọa thu 700.000 đồng/cuốc xe

Chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm với giá 700.000 đồng/cuốc xe tại khu vực bến xe buýt (thôn Bầu, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Thông tin mới vụ hai vợ chồng bị tài xế dọa thu 700.000 đồng/cuốc xe

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.5.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.