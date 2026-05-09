Bất chấp nguy hiểm, nhiều người bám vách đá leo núi Bà Đen ở khu vực cấm

Phan Diệp
09/05/2026 05:30 GMT+7

Chiều 8.5, ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen có nhiều du khách tự ý dùng dây kéo, bám vách đá độ dốc cao ở khu vực cấm để leo núi rất nguy hiểm.

Theo ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh), trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải cảnh người dân, du khách tự ý leo núi tại một số khu vực rừng cấm. Đây thường có những vực dốc, vách đá trơn trượt, đường mòn xuyên rừng thuộc núi Bà Đen.

Đáng chú ý, trong những đoạn clip trên mạng xã hội, một số trường hợp còn sử dụng dây kéo, bám vách đá để di chuyển qua những vị trí có độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước tình hình này, ban quản lý đưa ra những khuyến cáo sau:

Các tuyến leo núi tự phát, đặc biệt tại khu vực "đá trắng", vách đá trơn, đường mòn xuyên rừng và các khu vực địa hình hiểm trở không phải là tuyến tham quan du lịch được cấp phép.

Người dân tự ý dùng dây leo vách núi có dốc cao

Việc tự ý leo núi, đi vào khu vực rừng khi chưa được phép có thể dẫn đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng như: trượt ngã từ vách đá cao đe dọa trực tiếp đến tính mạng; lạc đường, mất phương hướng và mắc kẹt sâu trong rừng; hiểm họa từ thời tiết thất thường, đá rêu mốc trơn trượt (đặc biệt trong mùa mưa); các tai nạn do động vật hoang dã hoặc vô ý gây cháy rừng nghiêm trọng...

Một số khu vực thuộc phạm vi rừng đặc dụng và khu vực cấm vào rừng theo quy định. Việc tự ý xâm nhập, tổ chức leo núi trái phép hoặc cổ súy cho hoạt động leo núi nguy hiểm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn người bám dây leo núi Bà Đen ở khu vực cấm

Do đó, ban quản lý đề nghị người dân và du khách:

  • Không tự ý tổ chức leo núi, khám phá các tuyến đường nguy hiểm ngoài khu vực được phép hoạt động.
  • Không chia sẻ, cổ súy, hướng dẫn các hoạt động leo núi mạo hiểm trái phép trên mạng xã hội.
  • Tuân thủ biển báo, khuyến cáo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, ban quản lý.

Khi tham quan núi Bà Đen, lựa chọn các tuyến tham quan chính thức, an toàn, đã được khai thác phục vụ du lịch. Hiện, du khách chỉ được phép leo núi tuyến Cột Điện và phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ.

