Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Lượng khách tăng cao, thông báo quan trọng từ rừng Cúc Phương

Chiều 29.4, ông Đỗ Hồng Hải, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đơn vị có buổi họp bàn về công tác chuẩn bị đón tiếp và phục vụ du khách tham quan dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo ông Hải, thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khá dài và đặc biệt là trùng với cao điểm mùa bươm bướm nên dự báo lượng khách đến rừng Cúc Phương sẽ tăng cao. Vì thế, đơn vị lên kế hoạch đón tiếp du khách với tinh thần chủ động, linh hoạt, đặt trải nghiệm của du khách và an toàn tài nguyên rừng lên hàng đầu, cụ thể:

Thời gian đón khách được điều chỉnh, từ 6 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Hệ thống bán vé trực tuyến hoạt động 24/24. Vườn Cúc Phương khuyến khích du khách đặt vé trước để chủ động hành trình.

Vườn thực hiện phân luồng phương tiện ngay từ cổng vào, ưu tiên khách đã đặt dịch vụ và khách lưu trú. Điều tiết lượng xe vào các tuyến trong rừng theo thời điểm nhằm tránh quá tải cục bộ.

Song song đó, các sản phẩm trải nghiệm tại khu bảo tồn ngoại vi và khu vực cổng Vườn được tăng cường, góp phần giãn khách, giảm áp lực lên lõi rừng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ rừng được siết chặt hơn với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và hướng dẫn viên.

Vườn quốc gia Cúc Phương khuyến cáo du khách tuân thủ hướng dẫn, không dừng đỗ xe tùy tiện, không tập trung đông người tại các điểm nhạy cảm.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không tác động đến hệ sinh thái.

Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức họp bàn kế hoạch đón khách dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 Ảnh: BQL

Nghỉ lễ 30.4. -1.5 đến Cúc Phương có gì hay?

1. Hoạt động du lịch trách nhiệm - bảo tồn bền vừng: Phù hợp với đối tượng trẻ em, người lớn, tham quan trong ngày.

Mức vé: Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 370.000 đồng/người; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 220.000 đồng/người; trẻ em dưới 6 tuổi: 30.000 đồng/người.

Du khách sẽ được tham quan Trung tâm du khách, tham quan Khu bảo tồn ngoại vi tìm hiểu về công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã; tham quan và lắng nghe những câu chuyện về các loài linh trưởng, rùa, cầy, tê tê, rái cá, mèo rừng…

Tham quan Bảo tàng Cúc Phương; tìm hiểu bộ sưu tập mẫu vật; giá trị văn hóa lịch sử và văn hóa bản địa. Tham quan khu bảo tồn thú móng guốc và chim; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ điệu chim công, gà lôi trắng…

Khám phá thiên nhiên bằng xe điện, tìm hiểu về không gian trải nghiệm và sáng tạo; tự sáng tác các sản phẩm bằng vật liệu từ thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực dân tộc Mường...

Đàn hươu sao ở Cúc Phương Ảnh: BQL

2. Hoạt động chạm vào nguyên bản với trải nghiệm "tắm rừng" và quan sát động vật hoang dã một cách chân thực nhất.

Giá vé trong ngày: Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 470.000 đồng/người; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 320.000 đồng/người; trẻ em dưới 6 tuổi: 30.000 đồng/người.

Giá vé 2 ngày 1 đêm: Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1.090.000 đồng/người; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 610.000 đồng/người.

Ngoài việc được tham quan khu bảo tồn ngoại vi, tham quan bảo tàng, khu bảo tồn thú móng guốc và chim, thưởng thức ẩm thực dân tộc Mường... Du khách sẽ được nhân viên hướng dẫn về hoạt động "tắm rừng", sau đó chia sẻ những cảm nhận về hoạt động này. Du khách có thể chọn thời gian trải nghiệm 1 hoặc 2 ngày.

Du khách tham quan rừng Cúc Phương Ảnh: BQL

3. Hoạt động dấu chân tiền sử và kỳ quan rừng già

Giá vé 1 ngày: Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 520.000 đồng/người; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 370.000 đồng/người; trẻ em dưới 6 tuổi: 130.000 đồng/người.

Giá vé 2 ngày 1 đêm: Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1.020.000 đồng/người; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 490.000 đồng/người.

Du khách được trải nghiệm các hoạt động tham quan, ẩm thực tương tự như trên và được tham quan thêm hang động người xưa; ngắm cây đăng cổ thụ; khám phá rừng nguyên sinh...

Du khách cần biết thông tin du lịch ở Vườn quốc gia Cúc Phương xin liên hệ: Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Hotline: 1800 5555 88, 0229 3848 006; 0338141214 (Zalo) Email: dulichcucphuong@gmail.com Website www.dulichcucphuong.com.vn








