Một ngày ở rừng Cúc Phương: Sáng bướm rợp trời, tối đom đóm rực sáng

Mùa bướm và mùa đom đóm ở rừng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) xuất hiện song song, từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. Đến Cúc Phương 1 ngày, du khách sẽ được trải nghiệm 2 "đặc sản lung linh nhất" của đại ngàn.

Ban ngày, đàn bươm bướm bay khắp con đường rừng tạo thành dải lụa trắng muốt trong nắng. Đêm đến, ánh sáng từ đom đóm mang đến cho du khách trải nghiệm như lạc vào vũ trụ kỳ ảo.

Đàn bươm bướm rợp trời Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Triệu cánh bướm ở rừng Cúc Phương

"Năm 2026, mùa bướm đến sớm hơn khoảng 2 tuần. Những ngày này, thời tiết nắng đẹp nên bướm đã bắt đầu khoe sắc ở các cung đường. Khoảnh khắc đẹp nhất để ngắm đàn bướm là vào những ngày nắng ráo sau cơn mưa rào. Khi ánh nắng xuyên qua tán lá là lúc bướm bay ra nhiều nhất, tạo nên khung cảnh rực rỡ và sống động", ông Đỗ Hồng Hải, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ.

Ông Hải cho biết, hiện tại rừng Cúc Phương hội tụ hơn 400 loài bướm khác nhau. Bướm ở đây được mọi người gọi là những "vũ công" của đại ngàn.

Những loài du khách dễ dàng bắt gặp là bướm trắng (bướm phấn) với số lượng áp đảo, tạo nên những "cơn mưa tuyết" giữa mùa hè. Tiếp đến là bướm phượng, bướm khế với kích thước lớn và màu sắc sang trọng, quý phái.

Bươm bướm nhiều sắc màu Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Những "toạ độ" chụp ảnh với bướm ở rừng Cúc Phương:

Cổng vào vườn: Ngay từ lối vào, những đàn bướm đầu tiên đã chờ đón du khách.



Khu vực hồ Mạc: Không gian thoáng đãng, bướm tụ lại ven mặt hồ xanh biếc.



Khu trung tâm Bống: Đi sâu vào trong rừng, bạn sẽ thấy những đàn bướm đậu kín lối đi như trải thảm.



Dọc tuyến đường cổng vườn – trung tâm Bống: Kết hợp chụp ảnh cùng các loài bướm và thiên nhiên nguyên thủy.

Bươm bướm xuất hiện trên khắp các con đường rừng Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Vũ trụ huyền ảo với đàn đom đóm đêm

Vào ban đêm, du khách có thể hòa mình vào một vũ trụ thu nhỏ huyền bí, khi được ngắm những đàn đom đóm. Ở Cúc Phương, đom đóm xuất hiện nhiều nhất vào những đêm trời trong, không trăng và không mưa.

Thời điểm vàng ngắm đom đóm từ 21 giờ đến 22 giờ. Đây là lúc rừng già yên tĩnh nhất, nhường chỗ cho màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo.

Đom đóm là sinh vật rất nhạy cảm với môi trường nên khi đến đây, du khách cần lưu ý:

Tắt đèn pin và flash: Ánh sáng nhân tạo sẽ làm đom đóm sợ hãi và ngừng phát sáng. Hãy để mắt bạn tự thích nghi với bóng tối.



Giữ im lặng tuyệt đối: Tiếng động mạnh sẽ phá hỏng không gian tĩnh mịch và làm ảnh hưởng đến tập tính của chúng.



Trang bị kỹ lưỡng: Mang theo thuốc xịt côn trùng, mặc quần áo dài tay và đi giày kín để bảo vệ bản thân trước khi "nhập tiệc" ánh sáng.

Đom đóm năm 2026 cũng xuất hiện sớm Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Để có trải nghiệm trọn vẹn ngắm bươm bướm ban ngày và đom đóm đên, Vườn quốc gia Cúc Phương cung cấp một số dịch vụ như sau:



Lưu trú tại khu cổng vườn, hồ Mạc hoặc trung tâm Bống.



Thưởng thức đặc sản dê núi, gà đồi, các món ăn bản địa.



Tour hướng dẫn ban đêm: Vườn quốc gia có các chương trình ngắm đom đóm, quan sát động vật hoang dã ban đêm, khám phá thêm cuộc sống bí ẩn của các loài thú ăn đêm.



Các chương trình cho du khách tham quan, tìm hiểu về cứu hộ bảo tồn động vật, các hoạt động khám phá, trải nghiệm thiên nhiên nguyên sinh, cây cổ thụ, hang động; đạp xe, khám phá rừng và quan sát động vật bằng xe điện.



