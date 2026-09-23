12 sinh viên Việt Nam bắt đầu tranh tài tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Theo thông tin từ Ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills 2026) lần thứ 48, từ 9 giờ sáng 23.9, các thí sinh bắt đầu thực hiện các phần thi tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc gia ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Kỳ thi năm nay quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Ngay trong sáng 23.9, các khu vực thi đồng loạt triển khai các nội dung theo yêu cầu của từng nghề.

Đoàn Việt Nam tham dự WorldSkills 2026 với 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch. Các thí sinh tranh tài ở 11 nghề gồm: cơ điện tử; điện lạnh; thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; công nghệ may thời trang; năng lượng tái tạo; phay công nghệ cao; tiện công nghệ cao; sơn ô tô; chăm sóc sức khỏe và xã hội; lắp đặt điện; công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Hai sinh viên Lưu Nhật Hào và Nguyễn Nhựt An đang thực hiện bài thi nghề cơ điện tử ẢNH: TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CUNG CẤP

Trong đoàn Việt Nam, TP.HCM có 5 thí sinh tham dự, tranh tài ở 4 nghề gồm cơ điện tử, điện lạnh, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD và công nghệ may thời trang.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết trường có 4 sinh viên tham dự WorldSkills 2026. Cụ thể, Nguyễn Tiến Phát thi nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; Đào Tiến Phúc thi nghề điện lạnh; Lưu Nhật Hào và Nguyễn Nhựt An cùng thi nghề cơ điện tử.

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Huệ dự thi nghề công nghệ may thời trang, do Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành phối hợp Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển chọn và huấn luyện.

Trước kỳ thi, các thành viên đoàn Việt Nam đã được tập huấn kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị cho quá trình tham dự cuộc thi.

Theo TS Lê Đình Kha, trong ngày thi đầu tiên, hai sinh viên Lưu Nhật Hào và Nguyễn Nhựt An của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thực hiện bài thi nghề cơ điện tử. "Các em làm bài thi gồm 4 module. Tổng thời gian thi khoảng 18 giờ, được thực hiện trong 3 ngày. Rất mong các em sẽ đạt được thành tích tốt", TS Lê Đình Kha thông tin.

Đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 - VIDEO: WORLDSKILLS

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra từ ngày 22.9 đến 27.9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), với nhiều hoạt động liên quan đến đào tạo và phát triển kỹ năng nghề.

Theo Ban tổ chức, WorldSkills 2026 có 7 nghề mới lần đầu được đưa vào chương trình thi, gồm kỹ thuật phục hình răng; thiết kế tương tác truyền thông số; công nghệ an ninh thông minh; công nghệ phương tiện đường sắt; bán hàng bán lẻ; kiểm thử phần mềm và hệ thống máy bay không người lái.

Tối qua 22.9, lễ khai mạc WorldSkills 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc gia ở Thượng Hải, mở đầu cho những ngày tranh tài của hơn 1.400 thí sinh.

Từ ngày 23.9, các thí sinh lần lượt thực hiện những bài thi theo tiêu chuẩn của từng nghề. Kết quả cuộc thi sẽ phản ánh năng lực thực hành, độ chính xác, khả năng xử lý tình huống và mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ năng nghề trong môi trường thi đấu quốc tế.