Trường nghề thuộc Bộ Công an kết nối việc làm cho người lầm lỡ, lương 8-12 triệu/tháng

Ngày 21.9, Trường CĐ Kỹ nghệ II (thuộc Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Cục C11, Bộ Công an) tổ chức lễ ra mắt Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù.

Văn phòng được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người học, đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc thù, với doanh nghiệp, qua đó mở thêm cơ hội học nghề, tìm việc và tái hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động của mình.

Công khai việc làm, mức lương cho 3 nhóm đối tượng đặc thù

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11 - Bộ Công an), cho biết ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động như trước đây, Trường CĐ Kỹ nghệ II hiện còn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù gồm: công an hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân; người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; và người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

"Nhà trường chính là bến đỗ bình yên nhưng cũng đầy tôi luyện, giúp các em biến những trang đời từng gập ghềnh thành động lực mạnh mẽ để vươn lên", trung tướng Trần Văn Thiện phát biểu.

Trung tướng Trần Văn Thiện phát biểu tại buổi lễ ẢNH: YẾN THI

Một điểm đáng chú ý tại Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm là bảng thông tin tuyển dụng dành riêng cho nhóm đối tượng đặc thù. Các vị trí việc làm được công khai cụ thể về doanh nghiệp, ngành nghề, số lượng tuyển dụng, mức lương và điều kiện tuyển dụng.

Các công việc được giới thiệu chủ yếu thuộc nhóm nghề kỹ thuật như cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, điện - điện tử, hàn, vận hành thiết bị xây dựng, kỹ thuật xây dựng...

Mức lương phổ biến từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, một số vị trí từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng từ trình độ sơ cấp trở lên và có nhu cầu tuyển số lượng lớn, liên tục.

Theo PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II, các thông tin tuyển dụng sẽ được kết nối, công khai trên màn hình LED lắp phía trước cổng trường để người dân có thể theo dõi.

Việc công khai các thông tin này có ý nghĩa đặc biệt đối với người lao động thuộc nhóm đối tượng đặc thù, bởi cơ hội tiếp cận doanh nghiệp và tìm kiếm một công việc phù hợp có thể gặp nhiều rào cản hơn so với lao động thông thường.

Không chỉ cung cấp địa chỉ việc làm, bảng thông tin còn cho thấy doanh nghiệp đang cần những vị trí nào, yêu cầu trình độ ra sao và mức thu nhập thế nào. Đây là cơ sở để người lao động lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, trình độ nghề và điều kiện của bản thân.

Nhiều việc làm dành cho đối tượng đặc thù có mức lương khởi điểm từ 8-12 triệu đồng/tháng được công khai tại văn phòng ẢNH: YẾN THI

Học nghề để có cơ hội làm lại

Theo PGS-TS Bùi Văn Hưng, đối với nhóm đối tượng đặc thù, một nghề nghiệp ổn định không chỉ tạo ra thu nhập mà còn tạo ra sự tự tin, cơ hội làm lại và khả năng đứng vững bằng chính sức lao động của mình.

"Do vậy, trường không chỉ là dạy cho người học một nghề, mà còn phải giúp người học có kỹ năng, kỷ luật, trách nhiệm và có khả năng tự lập bằng chính sức lao động của mình. Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh-sinh viên, nhóm đối tượng đặc thù được xác định giữ vai trò quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ này", PGS-TS Hưng nói.

PGS-TS Bùi Văn Hưng cho biết trường đã thực hiện phương châm: “Tuyển sinh gắn với tuyển dụng”, mô hình “ Đào tạo – Kết nối việc làm – Hỗ trợ tái hòa nhập” ẢNH: YẾN THI

Từ góc độ quản lý, trung tướng Trần Văn Thiện yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và chương trình đào tạo. Đây không chỉ là nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp thuần túy mà còn là một trong những nhiệm vụ góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc.

Trung tướng Trần Văn Thiện lưu ý, các nhóm đối tượng đặc thù có tâm lý, nền tảng nhận thức và hoàn cảnh sống rất riêng biệt, do đó không thể áp dụng một công thức chung trong đào tạo. Trung tướng yêu cầu ban giám hiệu cùng đội ngũ nhà giáo nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo linh hoạt; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề với giáo dục kỹ năng sống, tâm lý, dạy làm người, tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp sát với thực tế.

"Mục tiêu là tạo ra một không gian học tập lành mạnh, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, để mỗi học viên cảm nhận trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mình", Trung tướng Trần Văn Thiện lưu ý.