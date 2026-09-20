Ngày 20.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi UBND 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

12 tỉnh, thành ở Nam bộ và Nam Trung bộ ứng phó đợt mưa lớn 400 mm ẢNH: PHẠM HŨU

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 - 24.9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3giờ).

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoạn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

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Cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.