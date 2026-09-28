12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ được tích hợp trên VNeID

Chiều 28.9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn theo Quyết định 208-QĐ/T.Ư của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Tại phiên họp, Thủ tướng cho rằng các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng nếu tăng trưởng chỉ dựa vào vốn và lao động chi phí thấp thì không thể duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm. Theo Thủ tướng, con đường bền vững là tăng năng suất, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng.

Tích hợp, đồng bộ nhiều thủ tục trên VNeID

Về cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khắc phục các vấn đề về an ninh mạng, triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30.10.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, cùng với thời hạn hoàn thành trước ngày 30.10.

Bên cạnh đó, Bộ NN-MT phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID. Các địa phương được đôn đốc kết nối với hệ thống định danh điện tử để người dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/NQ-CP về phát triển Công dân số.

Bộ KH-CN được giao hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID trước ngày 15.10.

Bộ Công an phải bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; xử lý các lỗi kỹ thuật và hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31.10.

Không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn

Một nhiệm vụ được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là xử lý dứt điểm các công việc chậm, muộn. Theo đó, các bộ, cơ quan phải khẩn trương hoàn thành 27 nhiệm vụ quá hạn, đồng thời rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp được giao rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.10. Bộ KH-CN hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn luật Khoa học công nghệ, trình Chính phủ trong tháng 10.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quan trọng. Cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT, quốc gia về an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế phải hoàn thành trước ngày 30.11.2026. Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định hoàn thành trước ngày 30.6.2027.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu các nhiệm vụ công nghệ chiến lược phải tạo ra giá trị, có đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đối với 14 nhiệm vụ đã được phê duyệt, các bộ trưởng phải khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì triển khai. Với 8 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện còn lại, phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 15.10.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế chuyển nguồn; điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát dư địa tăng trưởng, xác định điểm nghẽn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.