Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện K dịp trung thu

Tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng động viên các em tiếp tục cố gắng trong quá trình điều trị; đồng thời mong các bậc cha mẹ, người thân nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc, động viên tinh thần các em, tin tưởng đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Thủ tướng cũng trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện K và các y, bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi tại Khoa Nội nhi.

Thủ tướng cho biết, nhân dịp tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, cũng như trẻ em nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Trong những ngày qua, dù đang công tác nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông qua các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi quà trung thu đến các bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục.

Thủ tướng thăm hỏi các bệnh nhi ẢNH: NHẬT BẮC

Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về khám, chữa bệnh ung bướu. Thời gian qua, bệnh viện đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, đưa vào vận hành máy xạ trị cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 500.000 lượt người đến khám và điều trị cho gần 70.000 bệnh nhân.

Đối với bệnh nhi, bên cạnh công tác điều trị, Bệnh viện K chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần, đặc biệt với những em phải điều trị dài ngày. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi vào dịp tết Thiếu nhi 1.6, tết Trung thu, đồng thời tạo điều kiện để các em duy trì việc học tập, sinh hoạt trong quá trình điều trị.

Tại buổi thăm, lãnh đạo Bệnh viện K cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế đối với bệnh viện, người bệnh nói chung và các bệnh nhi nói riêng.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sự thăm hỏi, động viên cùng những phần quà trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhi và gia đình, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp trung thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.