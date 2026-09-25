Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tặng quà trẻ em dịp tết Trung thu

N HỮNG MÓN QUÀ ẤM ÁP

Ngày 24.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Cùng tham gia đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và TP.Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội Ảnh: Nguyễn Trường

Tại chương trình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng trao tặng các món quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng tình cảm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các em nhỏ, đồng thời ân cần thăm hỏi, trò chuyện, động viên các em.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng nhiều suất quà ấm áp tình thương tới các em nhỏ. Lãnh đạo nhiều bộ, ngành và TP.Hà Nội cũng trao tặng các em nhiều suất quà ý nghĩa.

Trong không khí rộn rã của ngày tết Trung thu, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã mang lại nụ cười rạng rỡ cho những trẻ em ở nơi đây. Em Nguyễn Hải Đăng (9 tuổi, thành viên Làng trẻ em SOS Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Ở đây con thấy rất thoải mái và vui vẻ. Con thích nhất là chơi lego và hay chơi cùng bạn Mạnh Quân". Khi được hỏi về ước mơ của mình, đôi mắt Hải Đăng ánh lên niềm tin hồn nhiên: "Con mong sau này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn và cố gắng học hành thật chăm chỉ".

Sau cuộc gặp mặt đầm ấm tại hội trường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác trực tiếp sang thăm không gian sinh hoạt của các gia đình SOS, tận tay trao quà và chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ trong tiếng cười rộn rã tràn ngập không gian làng trẻ em.

Làng trẻ em SOS Hà Nội được UBND TP.Hà Nội thành lập năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.1990. Làng có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận, giúp các em có mái ấm gia đình, trưởng thành và hòa nhập xã hội. Qua 36 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay đã có hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định.

N GUỒN ĐỘNG VIÊN QUÝ BÁU VỚI CÁC BỆNH NHI

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của T.Ư MTTQ VN cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Tham gia đoàn công tác có ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi T.Ư Ảnh: Đình Huy

Tại chương trình, thay mặt bệnh nhi, y bác sĩ, cán bộ và người lao động tại bệnh viện, GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, gửi lời cảm ơn trân trọng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài.

GS Điển khẳng định những món quà dịp trung thu là nguồn động viên quý báu đối với các cháu, gia đình và đội ngũ nhân viên y tế. Báo cáo với đoàn công tác, GS Điển cho biết Bệnh viện Nhi T.Ư là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành, tuyến cuối của cả nước, mỗi ngày ở đây tiếp nhận hàng nghìn ca bệnh nên công tác khám, chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu và hoàn thành xuất sắc. Về công tác xã hội, mỗi năm, bệnh viện cũng dành rất nhiều phần quà, kinh phí hỗ trợ những em nhỏ đang điều trị bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đại diện bệnh viện để chuyển tới các bệnh nhi, bà Bùi Thị Minh Hoài trực tiếp đến trao quà của Ủy ban T.Ư MTTQ VN tới các bệnh nhi. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của các bệnh nhi; đồng thời chúc các cháu sớm khỏi bệnh, trở về học tập với bạn bè và sum họp cùng gia đình.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục nỗ lực chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhi; đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh để phục vụ người dân hiệu quả nhất.

Sau khi nhận món quà của MTTQ VN, chị Nguyễn Thị Nhung (33 tuổi, trú TP.Hải Phòng) xúc động cho biết đây là động lực để gia đình chị có thêm nghị lực chăm sóc các con, từng bước vượt qua biến cố.

Chị Nhung nhớ lại ngày 12.9, chồng chị chở 3 người con đi làm thủ tục định danh mức 2. Trên đường, để tránh một phương tiện khác, chiếc xe lao vào cột điện khiến chồng chị bị gãy đùi; con gái bị vỡ gan, dập lá lách; bé út bị bầm tím. Nặng nhất là cháu Trần Duy Khánh (11 tuổi) bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán và gãy xương vai. Sau khi được cấp cứu từ cơ sở y tế tại địa phương, Duy Khánh được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh và T.Ư trong tình trạng nặng.

Theo chị Nhung, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã nỗ lực để cứu sống được con trai chị. Những ngày đầu khi tỉnh lại, Khánh vẫn rất sợ hãi nên phải sử dụng thuốc an thần để kiểm soát tình trạng. Đến nay, sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe Khánh đã có những chuyển biến tích cực.

Cách khu vực điều trị của Khánh không xa là giường bệnh của em Lê Minh Khang (11 tuổi, trú xã Phúc Lộc, Nghệ An). Nhận món quà từ đoàn công tác, Minh Khang cho biết bản thân rất vui bởi năm nay dù không được đón tết Trung thu cùng gia đình nhưng lại nhận được món quà rất ý nghĩa tại phòng bệnh. Khang chia sẻ sẽ cố gắng điều trị thật tốt, khi ra viện sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để sau này có thể trở thành cầu thủ bóng đá. Ngồi cạnh con trai, chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi) cho hay Minh Khang bị ngã dẫn đến tụ máu não từ ngày 5.9, sau khi điều trị ở bệnh viện tỉnh, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư cách đây 1 tuần và sức khỏe đã dần ổn định.