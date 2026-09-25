Lạng Sơn: Trung thu tràn ngập đồ chơi mang tính bạo lực

Ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 24.9, tại đường Lê Lai, phường Kỳ Lừa, nhiều cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ em đang tấp nập phụ huynh đưa con đến mua đồ chơi với đủ loại màu sắc, mẫu mã bắt mắt.

Đồ chơi bạo lực được bày bán công khai

Đáng nói, rất nhiều cửa hàng có bán đồ chơi bằng nhựa mang khuynh hướng bạo lực, mô phỏng kiếm, rìu, đao và súng nhựa được đặt công khai ngay ven đường, phía trước cửa gian hàng. Một số loại kiếm mô phỏng phát ra âm thanh vũ khí va chạm cùng ánh sáng bắt mắt để thu hút trẻ em. Giá bán các loại đồ chơi này từ vài chục nghìn đồng đến hơn 100.000 đồng.

Các đồ chơi mang khuynh hướng bạo lực như kiếm, đao được bày bán công khai tại các cửa hàng ẢNH: LONG QUYỀN

Cũng tại cửa hàng này, các loại súng đồ chơi mang khuynh hướng bạo lực được bày bán công khai phía bên trong. Có loại súng mô phỏng dài vài chục cm, có loại dài đến cả mét, được thiết kế với rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Thậm chí, có những loại súng nhựa bắn được khối mút xốp hay đạn thạch.

Chủ cửa hàng cho rằng, các mặt hàng súng này đều "an toàn", chỉ bắn đạn mút xốp dính vào kính. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu chẳng may trẻ bắn vào mắt có sao không, thì người này không trả lời. Một số loại súng phát ra âm thanh bắn liên thanh cùng ánh sáng, có loại "súng lục" có thể kéo lên đạn như súng thật, bắn đạn thạch, hạt nở để thu hút trẻ.

Nhiều trẻ còn rất nhỏ được các bậc phụ huynh sắm cho "cây kiếm" thay vì lồng đèn trung thu hay các đồ chơi mang tính giáo dục ẢNH: LONG QUYỀN

Tại một cửa hàng khác trên đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, các loại kiếm mô phỏng tương tự cũng được bày bán công khai ngoài cửa hàng, súng mô phỏng được bán phía trong.

Giá bán các loại súng đồ chơi từ 80.000 - 350.000 đồng tùy mẫu mã. Người bán hàng cho biết súng đều bắn được "đạn mút" và cam kết các sản phẩm "an toàn". Khi được hỏi các loại súng này có bị cấm không, chủ cửa hàng cho biết: "Súng, đao, kiếm lúc nào cũng cấm".

Từ những loại súng mô hình nhỏ đến những cây súng "bắn đạn thạch" dài cả mét, được bày bán tại nhiều cửa hàng dọc tuyến đường Lê Lai, P.Kỳ Lừa ẢNH: LONG QUYỀN

Giữa một cửa hàng tràn ngập đồ chơi, khi hỏi về món đồ chơi có mang tính giáo dục, người bán hàng thẳng thừng: "Không có, ra hiệu sách mới có, ở đây chỉ có đồ chơi".

Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã nắm được thông tin về tình trạng bày bán đồ chơi mang khuynh hướng bạo lực trên địa bàn.

"Vừa rồi chúng tôi cũng đã triển khai kiểm tra, thu giữ tại 2 cơ sở. Các loại súng mô phỏng ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em vẫn sẽ bị xử lý", vị đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 thông tin thêm.

Hệ lụy tâm lý nguy hiểm và lời cảnh báo từ chuyên gia

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết, việc trẻ thích đồ chơi mang khuynh hướng bạo lực trước hết phải đặt trách nhiệm lên các phụ huynh khi vẫn mua cho trẻ những món đồ chơi này.

Theo chuyên gia, trẻ cầm kiếm, súng mô phỏng thực hiện các động tác bạo lực khi còn nhỏ thì lớn lên rất có thể hướng đến vật dụng bạo lực thật để sử dụng.

"Khi còn nhỏ, dù chỉ chơi đùa các hành động bắn nhau, giả chết, trẻ sẽ dần lầm hiểu chết là điều bình thường rồi sẽ sống lại như trò chơi. Nên khi lớn lên rất khó kiểm soát hành vi, lẫn lộn giữa thật và trò chơi", ông Đoàn nói.

Chuyên gia cho rằng, xã hội phát triển, thị hiếu của trẻ cũng dần thay đổi. Không nhất định bắt chơi đèn ông sao nếu trẻ không thích, phụ huynh có thể cho trẻ chơi các đồ chơi khác như lắp ghép mô hình, ô tô điều khiển hay các trò chơi phát triển trí tuệ. Đặc biệt, cần tránh các trò chơi, đồ chơi mang khuynh hướng bạo lực.

Về phía các nhà quản lý, chuyên gia cho rằng cần kiểm tra, quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất và dành các ưu đãi đặc thù cho các sản phẩm đồ chơi thiên về phát triển trí tuệ, giáo dục.