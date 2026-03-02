Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

1.200 diễn viên, các đoàn lân sư rồng, đại la cổ... tham gia Lễ hội Nguyên tiêu

Lạc Xuân
Lạc Xuân
02/03/2026 17:43 GMT+7

Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 được phối hợp tổ chức bởi phường An Đông, phường Chợ Lớn cùng các đơn vị liên quan. Các hoạt động chính diễn ra ngày mai 3.3 (rằm tháng giêng).

1.200 diễn viên, các đoàn lân sư rồng, đại la cổ... tham gia Lễ hội Nguyên tiêu- Ảnh 1.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Nguyên tiêu 2026

Ảnh: Cao An Biên

Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa (Q.5 cũ) ở TP.HCM được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.

Trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu 2026, chương trình diễu hành đường phố được tổ chức từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3.3 (rằm tháng giêng), lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, đậm bản sắc văn hóa.

Lúc 19 giờ ngày 3.3, Đêm hội Nguyên tiêu được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP.HCM), gồm chương trình biểu diễn đặc sắc, nghi thức khai hội và diễu hành nghệ thuật qua lễ đài.

Trước đó, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu 2026 đã diễn ra như Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du (8 giờ ngày 1.3), tại Hội quán Nghĩa An (678 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn) với đoàn diễu hành khoảng 500 người qua các hội quán trên địa bàn. Ngày 2.3, nghi thức vay trả lộc Ông diễn ra sáng 8 giờ, tại Hội quán Nghĩa An Triều Châu.

Ngoài ra, ban tổ chức còn có nhiều hoạt động truyền thống như thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân, sư, rồng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các hội quán.

Khám phá thêm chủ đề

lễ hội nguyên tiêu lân sư rồng Rằm tháng Giêng văn hóa người Hoa
