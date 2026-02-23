Độc đáo lễ hội Tiên Công: Con rể quỳ đón mừng bố vợ thượng thọ

Sáng mùng 7 tháng giêng, không khí tại miếu Tiên Công (thuộc phường Phong Cốc, Quảng Ninh) rộn ràng tiếng trống chiêng khi lễ hội Tiên Công chính thức diễn ra. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc bậc nhất của vùng biển Đông Bắc, gắn với truyền thống khai phá, lấn biển của cư dân đảo Hà Nam.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 5 - 7 tháng giêng hàng năm tại Khu di tích quốc gia miếu Tiên Công, nơi thờ 17 vị Tiên Công, đã rời quê hương từ kinh thành Thăng Long về đây quai đê lấn biển, lập nên vùng đảo Hà Nam vào năm 1434. Lễ hội đã được bảo tồn và phát huy giá trị hơn 300 năm và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội Tiên Công có quy mô lớn vào dịp tết Nguyên đán ở Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước các cụ cao niên đạt tuổi thượng thọ lên miếu "báo công" với tiền nhân. Năm nay, khoảng 250 cụ được cung kính gọi là "cụ Thượng" tham gia đoàn rước, trong đó có 7 cụ tròn 100 tuổi, 35 cụ 90 tuổi và đông đảo các cụ bước sang tuổi 80.

Từ sáng sớm, các cụ trong trang phục truyền thống, áo dài chỉnh tề, đầu đội khăn xếp, được con cháu cung rước bằng võng đào hoặc kiệu sơn son thếp vàng. Đoàn rước kéo dài qua nhiều tuyến đường trong tiếng nhạc lễ, sắc cờ hội rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Con rể của những "cụ Thượng" làm quán trạm để đón bố vợ tới nghỉ ngơi khi đoàn rước đi qua ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nét độc đáo làm nên bản sắc riêng của lễ hội Tiên Công là tục "quán trạm con rể". Trên đường rước, những gia đình có con gái đi lấy chồng sẽ dựng quán trạm trang trọng để đón bố vợ đạt thượng thọ nghỉ chân. Con rể thành kính dâng trà, mời trầu, chúc thọ, thể hiện lòng biết ơn và hiếu kính với đấng sinh thành của vợ.

Ông Ngô Đình Dùng (55 tuổi, P.Quảng Yên) cho biêt, năm nay chuẩn bị chu đáo quán trạm để đón bố vợ là cụ Vũ Văn Hài (90 tuổi). Trong không gian trang hoàng cờ hoa, ông cùng gia đình kính cẩn dâng trà, mời cụ nghỉ chân trước khi đoàn rước tiếp tục hành trình lên miếu.

Cụ Vũ Văn Hài, năm nay 90 tuổi được con rể là ông Ngô Đình Dùng đón tới quán trạm để dâng trà, chúc thọ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Phạm Mịch, Tổ trưởng Tổ quản lý di tích miếu Tiên Công, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý kính lão, trọng thọ của cộng đồng cư dân vùng đảo. Lễ hội Tiên Công đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, ghi nhận giá trị lịch sử khai hoang và phong tục truyền thống đặc sắc.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay có khoảng 250 cụ cao niên được cung kính gọi là "cụ Thượng" tham gia lễ rước. Trong đó có 7 cụ tròn 100 tuổi (1 cụ ông, 6 cụ bà), 35 cụ 90 tuổi (16 cụ ông, 19 cụ bà), còn lại là các cụ bước sang tuổi 80.

"Cụ Thượng" Bùi Thanh Tuyên (80 tuổi) với nhiều huân chương trên ngực áo ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nghi lễ báo ơn trang nghiêm dành cho các cụ Thượng tại miếu với nhiều người dân tham gia tại miếu Tiên Công ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Lễ hội Tiên Công là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đón hàng vạn người tham dự ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Giữa sắc xuân đầu năm, hình ảnh những cụ thượng được rước trọng thể cùng nghĩa cử hiếu kính của con cháu đã làm nên một lễ hội Tiên Công vừa linh thiêng vừa ấm áp, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đảo Hà Nam.