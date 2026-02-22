Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Biển người hành hương về Yên Tử

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/02/2026 09:22 GMT+7

Từ 4 giờ sáng 22.2 (mùng 6 tháng giêng), hàng vạn du khách đã hành hương về Yên Tử (Quảng Ninh) cầu an đầu xuân.

Khoảng 4 giờ sáng 22.2, khi màn sương còn phủ kín núi rừng, dòng người đã lặng lẽ đổ về Khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) để hành hương, cầu an đầu năm. Từng đoàn người nối dài từ cổng khu di tích đến các điểm chờ lên núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa lễ hội xuân nơi non thiêng Yên Tử.

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 1.

Biển người đổ về Yên Tử cầu an dịp đầu xuân

ẢNH: N.H

Dù trời còn tối và không khí se lạnh, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, người cao tuổi vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chuẩn bị cho hành trình leo núi dài phía trước. 

Ai nấy đều mang theo lễ vật, áo ấm và đặc biệt là những chiếc gậy tre, "bạn đồng hành" quen thuộc giúp giữ thăng bằng khi vượt qua những bậc đá cao, dốc dài.

Trong biển người ken đặc, hình ảnh những chiếc gậy nhấp nhô theo từng nhịp bước tạo nên một bức tranh sống động, vừa nhộn nhịp vừa trang nghiêm. Nhiều quầy bán gậy dọc lối đi nhanh chóng hết hàng từ sáng sớm khi lượng khách tăng đột biến.

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 2.

Ước tính đã có hơn 13 vạn khách hành hương về Yên Tử dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: N.H

Năm nay, khu danh thắng Yên Tử thực hiện miễn phí vé tham quan và dịch vụ gửi xe, góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương. Mùng 6 tháng giêng là một trong những ngày cao điểm của dịp du xuân nên lượng người đổ về đông hơn hẳn so với các ngày trước đó.

Mặc dù lượng khách tăng cao, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hướng dẫn hành hương được triển khai bài bản, nên đã tránh được ùn tắc tại các điểm tập trung đông người. Các khu vực cáp treo, đường bộ, bãi đỗ xe được điều phối hợp lý, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Không khí tại Yên Tử vừa linh thiêng vừa rộn ràng đúng với đặc trưng mùa lễ hội đầu xuân. Nhiều người cho biết, việc trở về Yên Tử đầu năm không chỉ để chiêm bái, lễ Phật mà còn là dịp tìm lại sự an yên trong tâm hồn, gửi gắm ước nguyện cho một năm mới hanh thông, bình an.

Giữa màn sương bảng lảng và tiếng chuông chùa ngân vang, dòng người hành hương lặng lẽ tiến bước. Hình ảnh ấy một lần nữa khẳng định sức hút đặc biệt của Yên Tử mỗi độ xuân về, nơi hội tụ niềm tin tâm linh và khát vọng bình an của hàng vạn du khách khắp mọi miền.

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 3.

Từ mờ sáng, du khách bắt đầu hành hương lên đỉnh chùa Đồng

ẢNH: N.T

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 4.

Du khách mang theo gậy tre, ai cũng hồ hởi leo núi an toàn

ẢNH: N.T

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 5.

Trên đỉnh chùa Đồng luôn có sương mù dày đặc

ẢNH: N.T

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 6.

Biển người hành hương lên chùa Đồng cầu mong một năm mới bình an

ẢNH: N.T

Biển người hành hương về Yên Tử - Ảnh 7.

Du khách hành hương đổ về Yên Tử rất đông nhưng công tác đảm bảo an ninh an toàn được siết chặt, tạo thuận lợi cho người dân

ẢNH: N.T

 

Tin liên quan

Áp dụng vé điện tử và giám sát thông minh tại Yên Tử

Áp dụng vé điện tử và giám sát thông minh tại Yên Tử

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh) cho biết, Lễ khai hội xuân Yên Tử 2026 sẽ diễn ra từ 8 - 10 giờ ngày 26.2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028

Khám phá thêm chủ đề

khu danh thắng Yên Tử chùa Đồng Quảng Ninh Yên Tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận