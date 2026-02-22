Biển người hành hương về Yên Tử

Khoảng 4 giờ sáng 22.2, khi màn sương còn phủ kín núi rừng, dòng người đã lặng lẽ đổ về Khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) để hành hương, cầu an đầu năm. Từng đoàn người nối dài từ cổng khu di tích đến các điểm chờ lên núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa lễ hội xuân nơi non thiêng Yên Tử.

Biển người đổ về Yên Tử cầu an dịp đầu xuân ẢNH: N.H

Dù trời còn tối và không khí se lạnh, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, người cao tuổi vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chuẩn bị cho hành trình leo núi dài phía trước.

Ai nấy đều mang theo lễ vật, áo ấm và đặc biệt là những chiếc gậy tre, "bạn đồng hành" quen thuộc giúp giữ thăng bằng khi vượt qua những bậc đá cao, dốc dài.

Trong biển người ken đặc, hình ảnh những chiếc gậy nhấp nhô theo từng nhịp bước tạo nên một bức tranh sống động, vừa nhộn nhịp vừa trang nghiêm. Nhiều quầy bán gậy dọc lối đi nhanh chóng hết hàng từ sáng sớm khi lượng khách tăng đột biến.

Ước tính đã có hơn 13 vạn khách hành hương về Yên Tử dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: N.H

Năm nay, khu danh thắng Yên Tử thực hiện miễn phí vé tham quan và dịch vụ gửi xe, góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương. Mùng 6 tháng giêng là một trong những ngày cao điểm của dịp du xuân nên lượng người đổ về đông hơn hẳn so với các ngày trước đó.

Mặc dù lượng khách tăng cao, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hướng dẫn hành hương được triển khai bài bản, nên đã tránh được ùn tắc tại các điểm tập trung đông người. Các khu vực cáp treo, đường bộ, bãi đỗ xe được điều phối hợp lý, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Không khí tại Yên Tử vừa linh thiêng vừa rộn ràng đúng với đặc trưng mùa lễ hội đầu xuân. Nhiều người cho biết, việc trở về Yên Tử đầu năm không chỉ để chiêm bái, lễ Phật mà còn là dịp tìm lại sự an yên trong tâm hồn, gửi gắm ước nguyện cho một năm mới hanh thông, bình an.

Giữa màn sương bảng lảng và tiếng chuông chùa ngân vang, dòng người hành hương lặng lẽ tiến bước. Hình ảnh ấy một lần nữa khẳng định sức hút đặc biệt của Yên Tử mỗi độ xuân về, nơi hội tụ niềm tin tâm linh và khát vọng bình an của hàng vạn du khách khắp mọi miền.

Từ mờ sáng, du khách bắt đầu hành hương lên đỉnh chùa Đồng ẢNH: N.T

Du khách mang theo gậy tre, ai cũng hồ hởi leo núi an toàn ẢNH: N.T

Trên đỉnh chùa Đồng luôn có sương mù dày đặc ẢNH: N.T

Biển người hành hương lên chùa Đồng cầu mong một năm mới bình an ẢNH: N.T