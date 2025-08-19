Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan lễ Phật tại chùa Trấn Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
19/08/2025 17:08 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu, sáng 19.8, phu nhân Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, lễ Phật tại chùa Trấn Quốc.

Đón hoàng hậu Bhutan tại cổng chùa Trấn Quốc, phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, bày tỏ vui mừng chào đón hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck. Rất đông người dân và du khách có mặt tại chùa đã vẫy tay, chào đón phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 1.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Minh Nguyệt và hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tham quan chùa Trấn Quốc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong tiết trời mát với cơn mưa đầu thu, phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan chậm rãi đi bộ từ cổng chùa vào khu thờ tự, ngắm nhìn hồ Tây và cảnh quan chùa Trấn Quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc, đón phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan. Hòa thượng giới thiệu với hai vị khách quý về ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội, với kiến trúc cổ kính hài hòa nhưng vẫn uy nghiêm nằm bên hồ Tây lộng gió.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã giới thiệu với phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan về lịch sử chùa Trấn Quốc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trụ trì chùa Trấn Quốc nói về cây bồ đề trồng tại chính giữa sân chùa. Đây là cây bồ đề được chiết từ cội bồ đề linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhgaya đã được Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1959 trong chuyến sang thăm Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 3.
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 4.

Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng 15 phút. Sau đó, trụ trì chùa Trấn Quốc tặng phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan lá bồ đề đã được chế tác nghệ thuật và các tràng hạt.

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cảm kích trước sự đón tiếp của phu nhân Chủ tịch nước và trụ trì chùa Trấn Quốc, hoàng hậu Bhutan chia sẻ Bhutan và Việt Nam tuy cách xa nhau về địa lý, có sự khác biệt về văn hóa nhưng hai nước đều có chung niềm tin vào giá trị Phật giáo với mong ước hòa bình, trí tuệ và bao dung, từ bi.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 5.

Phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan lễ Phật

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hoàng hậu bày tỏ vinh dự khi được đến tham quan chùa, lắng nghe lời giảng, chia sẻ của trụ trì và hy vọng trong tương lai sẽ được đón trụ trì và các nhà tu hành Việt Nam sang thăm Bhutan. Hoàng hậu Bhutan đã gửi tặng chùa bức tranh vẽ bằng tay về Đức Phật và các sản phẩm hương thủ công của Bhutan.

Sau đó, phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan đã tham dự lễ cầu nguyện tại chính điện chùa Trấn Quốc theo nghi thức tâm linh Phật giáo Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 6.
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 7.

Phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan chụp ảnh lưu niệm bên cây bồ đề

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc tại Hà Nội - Ảnh 8.

Phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan vẫy tay chào du khách đến tham quan chùa Trấn Quốc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Sáng 19.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu.

