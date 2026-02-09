Áp dụng vé điện tử và giám sát thông minh tại Yên Tử

Ngày 9.2, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử thông tin về một loạt hoạt động trọng tâm nhằm quảng bá và nâng cao hiệu quả quản lý Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Trong đó nhấn mạnh vai trò của công nghệ số, vé điện tử và giám sát thông minh để cải thiện trải nghiệm du khách.

Du khách chụp ảnh bên đại lão mai vàng Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc triển khai thu phí điện tử là xu hướng chung của các hoạt động dịch vụ hiện đại. Hệ thống vé điện tử đang được xây dựng sẽ khắc phục những tồn tại trước đây. Với các chức năng xác thực danh tính, mua vé trực tuyến, đặt chỗ và quản trị lưu lượng, góp phần chống ùn tắc, minh bạch hóa quản lý.

Sau khi thực hiện chủ trương miễn phí tham quan tại Yên Tử, trong năm 2026, Ban Quản lý tập trung triển khai giám sát điện tử để quản lý địa bàn và người ra vào khu di tích. Hệ thống dự kiến sử dụng camera AI, tích hợp căn cước công dân; trước mắt là quét mã QR để ghi nhận dữ liệu "AI vào - AI ra", tiến tới ứng dụng Face ID. Lãnh đạo Ban Quản lý cho biết đây là lộ trình có bước đi, phấn đấu triển khai trong năm 2026.

Song song, Ban Quản lý đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông tin bằng công nghệ thông tin, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm du khách. Cơ sở dữ liệu số đang được xây dựng để cung cấp thông tin đa phương tiện, đa ngôn ngữ về lịch sử, giá trị văn hóa tâm linh của Yên Tử, giúp du khách tiếp cận di sản một cách trực quan, sâu sắc hơn.

Về thực hành tín ngưỡng, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, đặt biển cảnh báo không xoa tiền, không cài tiền lẻ tại các ban thờ, nhất là khu vực chùa Đồng.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, tiền giọt dầu, tiền công đức bản chất cũng như nhau, nhằm phục vụ xây dựng chùa, nuôi dưỡng tăng ni, đào tạo chức sắc, làm từ thiện và hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai, bão lũ... Hiện nay các khoản tiền được Giáo hội phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý.

Cũng tại buổi họp báo, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, Lễ khai hội xuân Yên Tử 2026 sẽ diễn ra từ 8 - 10 giờ ngày 26.2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Lễ hội do Ban Quản lý phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức, với nghi thức rước kiệu và các hoạt động văn hóa - tâm linh trọng điểm.

Bên cạnh đó, hội chợ OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền dự kiến tổ chức từ 25.2 đến 4.3 tại Bến xe Hạ Kiệu 1 (P.Yên Tử); khóa tu "Yên Tử - suối nguồn tuệ giác" diễn ra từ 24 - 26.2 tại Cung Trúc Lâm. Các hoạt động này được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, gắn bảo tồn với quảng bá, giáo dục di sản và phát triển du lịch bền vững.