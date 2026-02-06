Miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết việc miễn phí tham quan Yên Tử trong thời gian 3 năm, áp dụng đến hết ngày 31.12.2028. Quyết định này được đưa ra sau khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử chính thức được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Du khách được miễn phí tham quan Yên Tử trong 3 năm tới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo HĐND tỉnh Quảng Ninh, chính sách miễn phí tham quan Yên Tử nhằm thể hiện sự tri ân đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đồng hành, đóng góp vào quá trình bảo vệ, gìn giữ di sản cũng như xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh.

Đây đồng thời là giải pháp kích cầu du lịch trong bối cảnh lượng khách đến Yên Tử những năm gần đây có xu hướng sụt giảm.

Thống kê cho thấy, năm 2018, Yên Tử đón hơn 1 triệu lượt khách, song đến năm 2025 con số này chỉ còn khoảng 567.000 lượt. Việc miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần phục hồi dòng khách hành hương, du lịch tâm linh gắn với giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của di sản.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 vào tháng 7.2025, trở thành di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Yên Tử mỗi năm đón đông đảo du khách hành hương ẢNH: N.T

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nội dung điều chỉnh cơ chế tài chính đối với Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử. Đơn vị này được thành lập từ ngày 1.11.2025 trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long và Ban Quản lý di tích và danh thắng.

Sau sáp nhập, ban quản lý mới phụ trách địa bàn rộng lớn, bao gồm 2 di sản thế giới là vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, cùng 4 di tích quốc gia đặc biệt, rừng quốc gia và vườn quốc gia ASEAN trải dài từ Đông Triều đến Vân Đồn. Tổng số nhân sự hiện nay là 507 người.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, mức trích để lại 11% từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long theo cơ chế cũ không còn đủ để bảo đảm hoạt động cho bộ máy mới, nhất là trong bối cảnh chi phí lương cơ sở, lương tối thiểu vùng và chi thường xuyên cho bảo trì, sửa chữa hạ tầng di sản ngày càng tăng.

Vì vậy, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất nâng tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử lên 26% tổng số thu phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; 74% còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Với dự kiến nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long năm 2026 đạt hơn 1.011 tỉ đồng, phần trích lại 26%, tương đương khoảng 276 tỉ đồng, đủ bảo đảm kinh phí hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được giao.