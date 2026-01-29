Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công trong tháng 3

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/01/2026 23:32 GMT+7

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được xác định là hạ tầng chiến lược liên vùng, dự kiến khởi công trong tháng 3 tới, mở trục kết nối hiện đại Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ngày 29.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công tháng 3 . 2026 - Ảnh 1.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công trong tháng 3 tới

ẢNH ĐỒ HỌA: N.T

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án là tuyến đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tổng chiều dài khoảng 120 km. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/giờ, khai thác chủ yếu tàu khách. Điểm đầu dự án tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu (P.Tuần Châu, Quảng Ninh). 

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh đây là dự án giao thông đặc biệt quan trọng đối với Quảng Ninh và cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên thông với mạng lưới đường sắt tốc độ cao quốc gia, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, logistics, du lịch và dịch vụ.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư để khởi công dự án trong tháng 3 tới.

Trước đó, tháng 7.2025, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tốc độ thiết kế 350 km/giờ, khổ đường 1.435 mm, chuyên khai thác tàu khách, bắt đầu từ ga Cổ Loa, kết nối sân bay Gia Bình, qua Hải Phòng, tới khu vực Yên Tử (Quảng Ninh), sau đó đến Tuần Châu và kết nối với đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5,4 tỉ USD.

Song song với dự án đường sắt tốc độ cao, tỉnh Quảng Ninh đang nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng kết nối nhằm khai thác hiệu quả tuyến Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, tạo liên kết với đặc khu Vân Đồn, khu vực Yên Tử, Tuần Châu và khu cảng Con Ong - Hòn Nét (khu vực TP.Cẩm Phả cũ), qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho toàn tỉnh.

