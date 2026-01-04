Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo thông báo kết luận ngày 4.1, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt chậm nhất trong tháng 1.2026 phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; báo cáo trước 15.1.

Đường sắt cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến của Trung Quốc ẢNH: MAI HÀ

Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động, báo cáo trước ngày 10.1.

Đáng chú ý, ngày 25.12, Tập đoàn Vingroup đã có công văn gửi Chính phủ, đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm.

Quyết định này được đưa ra sau 1 tháng diễn ra cuộc họp của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình với 5 doanh nghiệp muốn tham gia làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo hình thức PPP, gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Discovery, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, Công ty CP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến nhiều, song nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Sau khi Vingroup rút lui, cái tên đáng chú ý nhất là Công ty CP Tập đoàn Trường Hải. Báo cáo Chính phủ trước đó, đại diện Trường Hải cho hay về vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay.

Ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải dự kiện sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, Trường Hải dự kiến thời gian thực hiện dự án đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ TP.HCM tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Để chuẩn bị cho triển khai dự án trong năm 2026, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, phối hợp Bộ KH-CN, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho dự án.