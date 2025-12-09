Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng chi gần 9.000 tỉ đồng bồi thường cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/12/2025 15:38 GMT+7

TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án thành phần đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngày 9.12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa phận thành phố, từ sông Thu Bồn về phía bắc đến hết ranh giới Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự án gần 9.000 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Đà Nẵng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đà Nẵng chi gần 9.000 tỉ đồng bồi thường cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao- Ảnh 1.

TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án thành phần đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

ẢNH: T.N

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028.

Phạm vi thực hiện trải rộng tại các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Mục tiêu chính của dự án là thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; đồng thời xây dựng các khu tái định cư và khu nghĩa trang mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Qua đó, TP.Đà Nẵng hướng tới ổn định đời sống, sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đáp ứng tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 24 xã, phường ở TP.Đà Nẵng với chiều dài hơn 116 km.

Thành phố sẽ thu hồi hơn 866 ha đất để xây dựng 34 khu tái định cư (khoảng 5.100 lô) và 13 khu nghĩa trang mới, với tổng mức đầu tư phần tái định cư và hạ tầng liên quan hơn 19.500 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, trên tuyến sẽ có 2 ga hành khách Đà Nẵng và Tam Kỳ, 1 ga hàng hóa tại Chu Lai, 4 depot (cảng cạn) và các trạm bảo dưỡng, phục vụ vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Tin liên quan

'Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án cống hiến'

'Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án cống hiến'

Đó là khẳng định của bà Đào Thụy Vân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền với Thanh Niên xung quanh việc VinSpeed - một tân binh trong lĩnh vực vận tải - đề xuất đầu tư và khai thác dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang gây xôn xao dư luận.

Công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng chính thức đăng ký đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Hiến kế đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Chủ động vốn và công nghệ thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng đường sắt tốc độ cao bắc nam Bồi thường Tái định cư dự án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận