Đà Nẵng chi gần 9.000 tỉ đồng bồi thường cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 9.12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa phận thành phố, từ sông Thu Bồn về phía bắc đến hết ranh giới Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự án gần 9.000 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Đà Nẵng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án thành phần đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ẢNH: T.N

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028.

Phạm vi thực hiện trải rộng tại các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Mục tiêu chính của dự án là thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; đồng thời xây dựng các khu tái định cư và khu nghĩa trang mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Qua đó, TP.Đà Nẵng hướng tới ổn định đời sống, sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đáp ứng tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 24 xã, phường ở TP.Đà Nẵng với chiều dài hơn 116 km.

Thành phố sẽ thu hồi hơn 866 ha đất để xây dựng 34 khu tái định cư (khoảng 5.100 lô) và 13 khu nghĩa trang mới, với tổng mức đầu tư phần tái định cư và hạ tầng liên quan hơn 19.500 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, trên tuyến sẽ có 2 ga hành khách Đà Nẵng và Tam Kỳ, 1 ga hàng hóa tại Chu Lai, 4 depot (cảng cạn) và các trạm bảo dưỡng, phục vụ vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.