Đề xuất bỏ phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

Liên quan đến phí tham quan Yên Tử, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Một góc quần thể Khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo dự thảo, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét điều chỉnh mức phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử hiện hành về mức 0 đồng trong thời gian 3 năm, dự kiến áp dụng từ đầu năm 2026 đến hết năm 2028.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Yên Tử vừa được ghi danh là di sản văn hóa thế giới, đồng thời nhằm tri ân đối với các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu di tích cũng như xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc miễn phí tham quan phù hợp với nhu cầu, mong muốn của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách khi về chiêm bái, lễ Phật, tham quan di sản. Đây cũng là giải pháp góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, nơi xuất gia, tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cái nôi của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Du khách hành hương lên chùa Đồng, quần thể danh thắng Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1.1.2018, với mức 40.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt. Những năm đầu triển khai, nguồn thu từ phí tham quan đạt khoảng 30 - 40 tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, 40% được trích lại cho Ban Quản lý Khu di tích, danh thắng Yên Tử (trước đây), sau này giảm xuống còn 20%, phần còn lại nộp về UBND TP.Uông Bí (cũ).

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, nguồn thu từ phí tham quan Yên Tử bắt đầu sụt giảm. Cụ thể, năm 2020 thu trên 9,3 tỉ đồng; năm 2021 hơn 1,9 tỉ đồng; năm 2022 khoảng 9,1 tỉ đồng; năm 2023 đạt hơn 26,9 tỉ đồng; năm 2024 hơn 22,4 tỉ đồng và năm 2025 ước đạt 22,3 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, mức thu này không đủ bù đắp chi thường xuyên, nhất là chi lương, phụ cấp, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, bảo vệ rừng và tổ chức lễ hội, gây áp lực lớn trong cân đối tài chính.

Đề xuất này cũng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ủng hộ nhiều lần. Gần đây nhất, ngày 5.1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị xem xét bỏ thu phí tham quan vãng cảnh tại Yên Tử. Văn bản do Hòa thượng Thích Thanh Quyết ký, nêu rõ Yên Tử là chốn Tổ linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm và Phật giáo Việt Nam, hàng năm đón hàng chục vạn tăng ni, phật tử và du khách trong, ngoài nước.

Theo Ban Trị sự, các di tích tại Yên Tử từ trước đến nay chủ yếu được xây dựng, trùng tu bằng nguồn xã hội hóa, công đức của tăng ni, phật tử và du khách. Việc bỏ phí tham quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lễ Phật, chiêm bái, góp phần quảng bá di sản Phật giáo Trúc Lâm và kích cầu du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn tới.