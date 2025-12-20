Đón bằng Di sản văn hóa thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm

Tối 20.12, tại quảng trường Minh Tâm (P.Yên Tử), tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Bắc Ninh và TP.Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.

Đại diện UNESCO trao bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đại biểu quốc tế, đại diện UNESCO, các đại sứ, nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước.

Không gian di sản liên hoàn, thống nhất

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là một không gian di sản liên hoàn, thống nhất, phản ánh trọn vẹn quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của hệ giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại sự kiện ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Phó thủ tướng, đây là nơi kết tinh hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử với đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng. Quần thể di sản gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng Phật giáo thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đề cao tinh thần nhập thế, hòa hợp đạo - đời, hướng con người tới các giá trị chân thiện mỹ.

Từ không gian di sản này, những tư tưởng lớn về hòa bình, khoan dung, nhân ái, hòa hợp với thiên nhiên đã được hình thành, lan tỏa và bền bỉ suốt nhiều thế kỷ, tạo nên dấu ấn riêng biệt của Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Sự kiện diễn ra nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tưởng nhớ công ơn Phật hoàng Trần Nhân Tông ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phó thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng trong suốt hơn 12 năm xây dựng hồ sơ di sản.

Theo ông, đây là mô hình phối hợp liên tỉnh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu khắt khe của UNESCO, đồng thời mở ra những kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong quản lý, bảo tồn các di sản thế giới có tính chất liên vùng.

Lễ đón bằng công nhận là tâm điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu 3 địa phương tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản theo đúng khuyến nghị của UNESCO; thực hiện quản lý tổng thể, liên ngành, liên vùng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Di sản sống động của Phật giáo Trúc Lâm

Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa thế giới là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời là dịp tôn vinh chặng đường dài nỗ lực chuẩn bị hồ sơ di sản của các địa phương và giới chuyên gia.

Quần thể Yên Tử khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống văn hóa - tâm linh Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, ngày 12.7.2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) tổ chức ở Paris (Pháp), quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

Quần thể di sản gồm hệ thống chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản, di tích lịch sử và không gian cảnh quan trải dài trên địa bàn 3 địa phương, phản ánh đầy đủ các giai đoạn hình thành, phát triển, thể chế hóa và phục hưng của Phật giáo Trúc Lâm - trung tâm Thiền tông thuần Việt do người Việt sáng lập.

Đây không chỉ là một di sản được bảo tồn tốt về kiến trúc và cảnh quan, mà còn là di sản sống, nơi các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng vẫn đang được thực hành, truyền nối, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại, khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống văn hóa tâm linh Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.