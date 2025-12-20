Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đón bằng Di sản văn hóa thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/12/2025 22:44 GMT+7

Lễ đón bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới không chỉ vinh danh di sản đặc biệt của Việt Nam, mà còn khẳng định mô hình bảo tồn liên vùng tiêu biểu theo chuẩn UNESCO.

Tối 20.12, tại quảng trường Minh Tâm (P.Yên Tử), tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Bắc Ninh và TP.Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.

Đón bằng Di sản thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm - Ảnh 1.

Đại diện UNESCO trao bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đại biểu quốc tế, đại diện UNESCO, các đại sứ, nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước.

Không gian di sản liên hoàn, thống nhất

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là một không gian di sản liên hoàn, thống nhất, phản ánh trọn vẹn quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của hệ giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Đón bằng Di sản thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại sự kiện

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Phó thủ tướng, đây là nơi kết tinh hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử với đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng. Quần thể di sản gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng Phật giáo thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đề cao tinh thần nhập thế, hòa hợp đạo - đời, hướng con người tới các giá trị chân thiện mỹ.

Từ không gian di sản này, những tư tưởng lớn về hòa bình, khoan dung, nhân ái, hòa hợp với thiên nhiên đã được hình thành, lan tỏa và bền bỉ suốt nhiều thế kỷ, tạo nên dấu ấn riêng biệt của Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Đón bằng Di sản thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm - Ảnh 3.

Sự kiện diễn ra nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tưởng nhớ công ơn Phật hoàng Trần Nhân Tông

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phó thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng trong suốt hơn 12 năm xây dựng hồ sơ di sản. 

Theo ông, đây là mô hình phối hợp liên tỉnh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu khắt khe của UNESCO, đồng thời mở ra những kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong quản lý, bảo tồn các di sản thế giới có tính chất liên vùng.

Đón bằng Di sản thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm - Ảnh 4.

Lễ đón bằng công nhận là tâm điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu 3 địa phương tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản theo đúng khuyến nghị của UNESCO; thực hiện quản lý tổng thể, liên ngành, liên vùng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Di sản sống động của Phật giáo Trúc Lâm

Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa thế giới là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời là dịp tôn vinh chặng đường dài nỗ lực chuẩn bị hồ sơ di sản của các địa phương và giới chuyên gia.

Đón bằng Di sản thế giới quần thể Yên Tử - Trúc Lâm - Ảnh 5.

Quần thể Yên Tử khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống văn hóa - tâm linh Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, ngày 12.7.2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) tổ chức ở Paris (Pháp), quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

Quần thể di sản gồm hệ thống chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản, di tích lịch sử và không gian cảnh quan trải dài trên địa bàn 3 địa phương, phản ánh đầy đủ các giai đoạn hình thành, phát triển, thể chế hóa và phục hưng của Phật giáo Trúc Lâm - trung tâm Thiền tông thuần Việt do người Việt sáng lập.

Đây không chỉ là một di sản được bảo tồn tốt về kiến trúc và cảnh quan, mà còn là di sản sống, nơi các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng vẫn đang được thực hành, truyền nối, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại, khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống văn hóa tâm linh Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Tin liên quan

Giữ Tổ quốc bình yên: Bình yên miền đất Phật Yên Tử

Giữ Tổ quốc bình yên: Bình yên miền đất Phật Yên Tử

Giữ vững an ninh trật tự cho Khu danh thắng Yên Tử, một vùng đất Phật linh thiêng, bảo đảm cuộc sống bình yên cho đồng bào dân tộc thiểu số và quản lý địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh thành là trọng trách nặng nề mà Công an P.Yên Tử (Quảng Ninh) đang ngày đêm gánh vác.

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thành di sản UNESCO

Hàng vạn người xuyên đêm về Yên Tử chiêm bái xá lợi Đức Phật

Khám phá thêm chủ đề

Kiếp Bạc Côn Sơn tỉnh Quảng Ninh UNESCO Yên Tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận