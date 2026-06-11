Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

120.000 tấn khí LNG và LPG từ Canada và Mỹ cập cảng Việt Nam

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/06/2026 15:14 GMT+7

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) - thành viên của Petrovietnam - vừa tiếp nhận gần 120.000 tấn LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) và LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng), nhập khẩu từ 2 thị trường lớn là Canada và Mỹ.

Cụ thể, ngày 7.6, tàu Methane Mickie Harper vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải. Đây là một trong những chuyến hàng LNG có quy mô lớn được PV Gas tiếp nhận trong năm nay, góp phần bổ sung nguồn nhiên liệu sạch phục vụ các nhà máy điện khí.

Theo kế hoạch, chuyến LNG tiếp theo dự kiến cập cảng vào ngày 17 - 18.6 tới với khối lượng khoảng 15.000 tấn LNG từ Úc. PV Gas cho biết, đang xúc tiến các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến LNG dự kiến giao hàng vào đầu tháng 7, phục vụ nhu cầu của PV Power, củng cố nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện khí trong nước.

Song song đó, tàu Clipper Wilma cũng đã cập cảng Việt Nam khoảng 45.000 tấn LPG nhập khẩu từ Mỹ. PV Gas nhấn mạnh, nguồn hàng này góp phần tăng cường năng lực dự trữ, bảo đảm nguồn cung LPG ổn định cho các lĩnh vực dân dụng, thương mại và công nghiệp trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

120.000 tấn khí LNG và LPG từ Canada và Mỹ cập cảng Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu Methane Mickie Harper vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải

ẢNH: PV GAS

Doanh nghiệp này cho biết, khối lượng khí LPG nhập khẩu đã thu xếp cho tháng 6 và tháng 7 tới khoảng 140.000 tấn (bao gồm LPG lạnh và LPG định áp), cùng với lượng sản xuất trong nước sẽ đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như hệ thống kinh doanh LPG mang thương hiệu Petrovietnam Gas trên toàn quốc.

Các hoạt động trên nhằm hiện thực hóa chiến lược chủ động nguồn cung của PV Gas, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại đã được đầu tư trong nhiều năm qua (bao gồm Kho LNG Thị Vải cùng các kho chứa LPG lạnh quy mô lớn). 

Trong 6 tháng đầu năm, với tổng khối lượng nhập khẩu khoảng 354.000 tấn LNG và hơn 140.000 tấn LPG đã được thu xếp cho các tháng tới, kết hợp với nguồn khí và LPG sản xuất trong nước, PV GAS khẳng định bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện, công nghiệp và nhu cầu dân sinh.


Tin liên quan

PV GAS D cam kết đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên cho khách hàng

PV GAS D cam kết đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên cho khách hàng

PV GAS D khẳng định và cam kết luôn đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên an toàn cho các khách hàng.

PVN huy động tối đa khí thiên nhiên để cung ứng cho sản xuất điện

Khám phá thêm chủ đề

Khí NLG LPG PV Gas nhiên liệu sạch nhập khẩu Điện khí Petrovietnam Gas
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận