120.000 tấn khí LNG và LPG từ Canada và Mỹ cập cảng Việt Nam

Cụ thể, ngày 7.6, tàu Methane Mickie Harper vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải. Đây là một trong những chuyến hàng LNG có quy mô lớn được PV Gas tiếp nhận trong năm nay, góp phần bổ sung nguồn nhiên liệu sạch phục vụ các nhà máy điện khí.

Theo kế hoạch, chuyến LNG tiếp theo dự kiến cập cảng vào ngày 17 - 18.6 tới với khối lượng khoảng 15.000 tấn LNG từ Úc. PV Gas cho biết, đang xúc tiến các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến LNG dự kiến giao hàng vào đầu tháng 7, phục vụ nhu cầu của PV Power, củng cố nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện khí trong nước.

Song song đó, tàu Clipper Wilma cũng đã cập cảng Việt Nam khoảng 45.000 tấn LPG nhập khẩu từ Mỹ. PV Gas nhấn mạnh, nguồn hàng này góp phần tăng cường năng lực dự trữ, bảo đảm nguồn cung LPG ổn định cho các lĩnh vực dân dụng, thương mại và công nghiệp trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Tàu Methane Mickie Harper vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải

ẢNH: PV GAS

Doanh nghiệp này cho biết, khối lượng khí LPG nhập khẩu đã thu xếp cho tháng 6 và tháng 7 tới khoảng 140.000 tấn (bao gồm LPG lạnh và LPG định áp), cùng với lượng sản xuất trong nước sẽ đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như hệ thống kinh doanh LPG mang thương hiệu Petrovietnam Gas trên toàn quốc.

Các hoạt động trên nhằm hiện thực hóa chiến lược chủ động nguồn cung của PV Gas, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại đã được đầu tư trong nhiều năm qua (bao gồm Kho LNG Thị Vải cùng các kho chứa LPG lạnh quy mô lớn).

Trong 6 tháng đầu năm, với tổng khối lượng nhập khẩu khoảng 354.000 tấn LNG và hơn 140.000 tấn LPG đã được thu xếp cho các tháng tới, kết hợp với nguồn khí và LPG sản xuất trong nước, PV GAS khẳng định bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện, công nghiệp và nhu cầu dân sinh.



