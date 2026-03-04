Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

PV GAS D cam kết đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên cho khách hàng

Mai Phương
04/03/2026 16:10 GMT+7

PV GAS D khẳng định và cam kết luôn đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên an toàn cho các khách hàng.

Trước những biến động của tình hình chính trị và năng lượng tại các khu vực trên thế giới giai của đoạn hiện nay, liên quan đến nguồn khí thiên nhiên cung cấp cho khách hàng tiêu thụ,  Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) vừa phát ra thông báo khẳng định và cam kết luôn đảm bảo cung cấp khí an toàn, ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của tất cả khách hàng từ đa dạng nguồn cung và chủ đạo là nguồn khí từ các mỏ trong nước.

PV GAS D cam kết đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên cho khách hàng

ẢNH: PV GAS D

PV GAS D là công ty thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, là đơn vị cung cấp khí thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam cho các hộ tiêu thụ công nghiệp, với sản lượng khí tiêu thụ hàng năm trên 1 tỉ Sm³ nguồn từ các mỏ khí trong nước và nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu vào kho LNG Thị Vải. 

Với hệ thống hạ tầng phân phối khí hiện đại, sau 24 năm hoạt động, PV GAS D đã cung cấp an toàn, ổn định với tổng sản lượng lũy kế trên 15 tỉ Sm³ khí thiên nhiên đến hơn 130 nhà máy trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại khu vực Đông Nam bộ, công ty đang cung cấp khí qua hệ thống đường ống cho hơn 100 nhà máy sản xuất quy mô lớn ở TP.HCM, trong đó khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu chiếm khoảng 75%.

Từ năm 2024, PV GAS D đã triển khai gói giải pháp năng lượng tối ưu với mô hình kinh doanh tích hợp, cung cấp đa dạng các sản phẩm khí thiên nhiên (NG/khí thấp áp), CNG, LNG, LPG, có thể thay thế lẫn nhau, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm, nguồn cung linh hoạt, ổn định, chất lượng cao. Qua đó, công ty cam kết mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khí của tất cả khách hàng tiêu thụ...

