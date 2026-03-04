VinEnergo và khát vọng doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới

Theo kế hoạch tổng thể, VinEnergo đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới, bao gồm 50 GW tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Song song, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi, nơi nhu cầu về điện và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Thông qua hợp tác với Chính phủ và các bên liên quan, VinEnergo sẽ phát triển nguồn năng lượng bền vững, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận điện sạch, đóng góp cho mục tiêu Net Zero và tham gia trực tiếp vào quá trình định hình chính sách năng lượng xanh.

Ông Andre Pablo G.Fausto, Chủ tịch NKS Renewables (trái) và ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, tại buổi lễ ký kết hợp tác ẢNH: VG

Nhằm thiết lập nền tảng vững chắc để triển khai các dự án năng lượng tái tạo bài bản trong dài hạn, VinEnergo đã ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn tín dụng xanh. Ngoài ra, VinEnergo cũng đã đạt thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài uy tín để phát triển danh mục dự án có tổng quy mô 10 GW, trong đó VinEnergo làm chủ toàn bộ quá trình, từ thiết kế, quản lý tiến độ, cấu trúc thương mại đến vận hành dài hạn.

Cụ thể, tại Bắc Âu, VinEnergo hợp tác với GreenGo Energy để phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo có quy mô 2 GW ở Đan Mạch và Thụy Điển. Kế hoạch trong dài hạn là mở rộng quy mô tại Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung lên mức 6,2 GW.

Tại Philippines, VinEnergo sẽ lần lượt phát triển các dự án có tổng công suất 1,3 GW với NKS Renewables Inc (NKSRI); 1,2 GW với URG Asia Corporation; và 1,3 GW với 11.11 Growth Properties, tập trung vào các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại những khu vực thuận lợi như Luzon, Visayas và Mindanao.

Trong các dự án hợp tác này, VinEnergo là nhà đầu tư nắm giữ trên 80% tỷ lệ sở hữu và là đơn vị triển khai chính, phụ trách vốn, xây dựng và vận hành dài hạn. Một số dự án đã được khởi động từ đầu năm 2026, dự kiến vận hành sớm trong giai đoạn 2027 - 2028.

Theo kế hoạch, ngay trong quý 1/2026, VinEnergo sẽ nâng tổng quy mô danh mục dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế lên 20 GW, sau khi ký kết triển khai bổ sung tối thiểu 8 GW tại khu vực Đông Nam Á và châu Phi.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, cho biết: "Bước sang năm 2026, VinEnergo tiến vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo có quy mô và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việc đồng thời triển khai danh mục lớn tại nhiều thị trường khẳng định năng lực quản trị và tổ chức thực hiện các dự án phức tạp. VinEnergo tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp VN trên bản đồ năng lượng xanh thế giới".