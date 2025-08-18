125 VĐV tranh quỹ thưởng 1,2 tỉ đồng, giải vô địch golf quốc gia rất gay cấn

Ngày 18.8, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Cục TDTT Việt Nam và Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức họp báo giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025.

Ban tổ chức họp báo giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải vô địch golf quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 23.8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn (Gia Lai), quy tụ 125 golfer (106 nam và 19 nữ) chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư hàng đầu cả nước.

Các VĐV tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng, mỗi vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất để bước vào hai vòng cuối. Nhà vô địch là người có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 1,2 tỉ đồng, trong đó 1 tỉ đồng cho bảng nam và 200 triệu đồng cho bảng nữ. Golfer vô địch bảng nam sẽ nhận 180 triệu đồng, trong khi nhà vô địch bảng nữ nhận 60 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết giải vô địch golf quốc gia năm nay có nhiều ý nghĩa lớn. Giải đấu mang ý nghĩa phát hiện, tôn vinh và trở thành bệ đỡ cho hành trình chinh phục quốc tế của các golfer trẻ tài năng. Từ đây, nhiều gương mặt đã khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế.

Trong bối cảnh golf tại Việt Nam vẫn còn là môn thể thao mới mẻ, giải đấu góp phần thay đổi nhận thức của công chúng về một môn thể thao có lịch sử hơn 100 năm ở Việt Nam. Golf cũng là môn duy nhất gắn chặt với kinh tế, thúc đẩy phát triển cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 80 sân golf, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc có đến hàng nghìn sân, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, nhất là trong việc đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế và trong nước.

"Giải đấu còn mang hơi thở thể thao đến các địa phương, chung tay thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi lần tổ chức, giải không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao đỉnh cao, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, từ ẩm thực, phong cảnh đến giá trị văn hóa tới cộng đồng. Qua đó, giải đấu trở thành cầu nối quan trọng để quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch golf, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế", Tổng biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Giải vô địch golf quốc gia lần này sẽ quy tụ 125 golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư hàng đầu cả nước

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển golf, bởi sở hữu sân golf đẳng cấp quốc tế và phong trào chơi golf cũng đang gia tăng về số lượng vận động viên.

"Chúng tôi đã tổ chức nhiều giải golf của các câu lạc bộ tại địa phương. Trong tương lai, với sự yêu thích ngày càng tăng và nếu chi phí chơi golf giảm, tôi tin golf sẽ phát triển mạnh", ông Hiếu nói.