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    Giáo dụcPhụ huynh

    127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa đến trường sau hơn 3 tuần khai giảng

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Sau hơn 3 tuần khai giảng năm học mới, 127 trong tổng số 166 học sinh tiểu học ở xóm Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) vẫn chưa đến trường do phụ huynh chưa đồng thuận với việc xóa điểm trường lẻ.

    Ngày 28.9, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, nhà trường chỉ ghi nhận 39 học sinh ở xóm Tiến Sơn đến học tại trường chính và các phân hiệu.

    Nguyên nhân khiến phần lớn học sinh chưa đến trường là nhiều phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương xóa điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về trường chính và các phân hiệu.

    127 học sinh ở Nghệ An chưa đến trường sau hơn 3 tuần khai giảng - Ảnh 1.

    Điểm trường Tiến Sơn sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp

    ẢNH: HÀ MY

    Một phụ huynh có con chưa đến trường cho biết gia đình mong muốn duy trì điểm trường Tiến Sơn vì gần nhà, thuận tiện cho việc học tập và đưa đón con. Theo phụ huynh này, nếu cơ sở vật chất xuống cấp, người dân sẵn sàng đóng góp để sửa chữa, xây dựng lại phòng học.

    Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường lẻ Tiến Sơn hiện có 5 lớp với 166 học sinh. Các em học trong dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998. Qua thời gian, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập.

    Trước thực trạng này, UBND xã Quỳnh Tam đã quyết định sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về trường chính và các phân hiệu. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng trường chính và phân hiệu cách nhà khoảng 7 - 8 km, gây khó khăn trong việc đưa đón con.

    Từ ngày 14.9, UBND xã Quỳnh Tam đã bố trí kinh phí hỗ trợ, tổ chức 3 xe ô tô đưa đón học sinh, đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức ăn, nghỉ bán trú tại trường mới. Dù vậy, đến nay vẫn còn 127 học sinh chưa đến lớp.

    Chiều 27.9, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến xã Quỳnh Tam kiểm tra việc sáp nhập điểm trường Tiến Sơn.

    Sau khi kiểm tra thực tế, ông Thành cho rằng việc sáp nhập điểm trường là phù hợp với thực tiễn, đồng thời đáp ứng định hướng sắp xếp mạng lưới trường, lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.

    Ông Thành yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh đồng thuận; đồng thời nắm bắt cụ thể hoàn cảnh từng gia đình, nhất là những trường hợp cha mẹ phải đi làm sớm, không có điều kiện đưa đón con, để có phương án hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường.

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