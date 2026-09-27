Trường có nhiều học sinh vi phạm giao thông, hiệu trưởng chịu trách nhiệm thế nào?

Liên quan tình trạng học sinh vi phạm giao thông mà Báo Thanh Niên phản ánh trong tuyến bài Học sinh ở TP.HCM đi xe máy, đăng tải từ ngày 19 - 22.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có phản hồi về trách nhiệm của nhà trường.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thế nào khi học sinh vi phạm giao thông?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, với những trường có nhiều học sinh vi phạm giao thông hoặc tái phạm, Sở sẽ kiểm tra, yêu cầu giải trình và xem xét trách nhiệm của nhà trường, trước hết là hiệu trưởng.

Tuy nhiên, số học sinh vi phạm không phải là căn cứ duy nhất để đánh giá trách nhiệm của một trường.

Dù đã ký cam kết nhưng tình trạng học sinh vi phạm giao thông vẫn xảy ra ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sở sẽ xem xét toàn bộ quá trình triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông của nhà trường, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến việc phối hợp với phụ huynh, lực lượng chức năng và rà soát phương tiện học sinh sử dụng.

Việc nhà trường theo dõi, xử lý những trường hợp vi phạm đã được thông báo cũng là một trong những nội dung được xem xét. Đáng chú ý là những trường để tình trạng học sinh vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần nhưng không có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Một vấn đề được đặt ra là nhà trường phải làm gì khi phát hiện học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi để đến trường.



Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, các trường phải thực hiện nghiêm và đầy đủ những văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm vào giờ tan trường trên đường Lê Đức Thọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông; không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Đặc biệt, các trường được yêu cầu từ chối nhận giữ xe của học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định.

Khi phát hiện học sinh vi phạm, nhà trường phải thông báo rõ vi phạm cho cha mẹ học sinh, đồng thời yêu cầu phụ huynh phối hợp quản lý, giáo dục để học sinh không tái phạm.

Việc quản lý cũng không dừng lại bên trong trường học. Sở yêu cầu các trường phối hợp với công an và chính quyền địa phương quản lý tình trạng học sinh vi phạm, kể cả khu vực quanh cổng trường.

Đối với các hộ kinh doanh giữ xe bên ngoài, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với công an và chính quyền địa phương có giải pháp phù hợp để tuyên truyền, giám sát.

Thông báo cho phụ huynh khi học sinh vi phạm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã được chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, cho học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Dù vậy, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy biện pháp này vẫn còn hạn chế, tình trạng học sinh vi phạm giao thông vẫn xảy ra.

Khi học sinh vi phạm giao thông, nhà trường sẽ giáo dục và phối hợp cha mẹ học sinh để quản lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Từ đó đặt ra yêu cầu cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và lực lượng CSGT trong công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực trường học, xử lý học sinh vi phạm và thông tin đến cha mẹ học sinh", đại diện Sở cho biết.

Tính đến tháng 8.2026, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý gần 1.000 học sinh phổ thông vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Số trường hợp vi phạm còn lại chủ yếu tập trung ở khối trung cấp, cao đẳng và đại học.

Khi nhận thông tin học sinh vi phạm từ cơ quan chức năng, nhà trường sẽ xác minh, trao đổi và giáo dục học sinh. Đồng thời, nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý, nhắc nhở, đề ra giải pháp khắc phục và yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, nhà trường áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp theo quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi việc khắc phục, tăng cường tuyên truyền và phòng ngừa tái phạm.