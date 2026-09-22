Học sinh ở TP.HCM đi xe máy: Sao nhiều phụ huynh vẫn để con vi phạm?

Trong 8 tháng năm 2026, lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện, xử lý 7.580 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Đáng chú ý, có 3.486 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện - nhóm có số lượng lớn nhất trong các lỗi được thống kê.

Học sinh vừa lái xe vừa cầm và sử dụng điện thoại ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng tổ chức 672 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông tại 672 trường học với 474.062 học sinh, sinh viên tham gia; trao tặng 1.700 mũ bảo hiểm và phát 410.000 tờ rơi tuyên truyền.

Đằng sau con số này là một câu hỏi: vì sao đã được tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra nhưng vẫn có học sinh chạy những loại xe chưa phù hợp với độ tuổi?

CSGT xử phạt học sinh: Lỗi nhiều phụ huynh dễ nhầm

Chưa chắc biết mình đang chạy xe máy hay xe gắn máy

Một vấn đề được Công an TP.HCM chỉ ra là nhiều phụ huynh và học sinh vẫn chưa phân biệt được các loại xe hai bánh chạy bằng động cơ điện. Qua khảo sát thực tế, Công an TP.HCM nhận thấy nhiều người cho rằng cứ phương tiện chạy bằng điện thì đều là xe đạp điện hoặc gọi chung là xe máy điện.

Tuy nhiên, theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện không được phân loại dựa vào việc chạy bằng xăng hay điện mà căn cứ vào kết cấu, vận tốc thiết kế và công suất động cơ.

Học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên đường Lê Đức Thọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc không phân biệt được loại phương tiện tưởng đơn giản nhưng có thể kéo theo những vi phạm khác. Theo Công an TP.HCM, nếu không phân biệt đúng từng loại phương tiện chạy bằng động cơ điện, người sử dụng có thể rơi vào các trường hợp như điều khiển xe không có đăng ký, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định.

Thực tế trong quá trình PV Thanh Niên theo CSGT kiểm tra học sinh cũng xuất hiện những tình huống như vậy. Có em chỉ khi được CSGT dừng xe, hỏi ngày tháng năm sinh mới biết mình chưa đủ tuổi điều khiển chiếc xe đang sử dụng. Cùng học lớp 10 nhưng có em đã đủ 16 tuổi để chạy xe gắn máy, trong khi bạn cùng lớp vẫn phải chờ đến đúng ngày đủ tuổi.

Ở khu vực trung tâm, cũng ghi nhận học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Với xe điện, chỉ nhìn hình dáng bên ngoài hay gọi chung là "xe điện" chưa đủ để xác định học sinh có được phép điều khiển hay không. Loại phương tiện và độ tuổi của người điều khiển là những thông tin cần được xác định trước khi chiếc xe được giao cho học sinh sử dụng.

Trong 8 tháng năm 2026, TP.HCM ghi nhận 10 vụ tai nạn do học sinh điều khiển xe đạp điện và xe mô tô chạy bằng động cơ điện gây ra.

Học sinh đi xe máy không gửi trong trường thì sao?

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có công văn yêu cầu các trường không nhận trông, giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi các em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Trong khi đó, ghi nhận của PV tại một số khu vực trường học cho thấy có trường hợp học sinh mang xe gửi tại các bãi bên ngoài rồi đi bộ vào trường. Đây cũng là khu vực CSGT phối hợp công an địa phương kiểm tra.

Vẫn còn tình trạng học sinh đi xe trên 50 cm3 đến trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị phạt 9 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo yêu cầu của Sở, khi phát hiện học sinh của trường vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhà trường phải thông tin cho công an địa phương để phối hợp xử lý.

Trong tháng 9.2026, các trường cũng được yêu cầu tổ chức cho 100% người lao động trong nhà trường, học sinh, sinh viên cam kết chấp hành pháp luật về giao thông.

39 vụ tai nạn liên quan học sinh, sinh viên

Trong 8 tháng năm 2026, TP.HCM xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên, chiếm 3,5% tổng số vụ tai nạn giao thông. Các vụ tai nạn khiến 12 người tử vong và 17 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn liên quan học sinh, sinh viên giảm 31 vụ, tương đương 79,4%.

Cùng thời gian trên, CSGT xử lý 2.022 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 452 trường hợp không có giấy phép lái xe; 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 73 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; 54 trường hợp chạy quá tốc độ; 63 trường hợp đi ngược chiều và nhiều vi phạm khác.



Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4.665 xe mô tô và 1.575 phương tiện khác.

Học sinh ngồi sau xe máy của người thân không đội mũ bảo hiểm cũng là lỗi khá phổ biến ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù có ký cam kết, có nghe tuyên truyền nhưng học sinh vẫn vi phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ghi nhận trong tuyến bài Học sinh ở TP.HCM đi xe máy cho thấy vi phạm của học sinh xuất hiện ở nhiều tình huống: chưa đủ tuổi vẫn chạy xe, chưa phân biệt đúng loại phương tiện, không đội mũ bảo hiểm hay mang xe gửi bên ngoài trường.

Trong đó, việc xác định đúng loại xe và điều kiện được phép điều khiển là điều phụ huynh cần lưu ý trước khi giao phương tiện cho con tự đi học.