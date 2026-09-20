Bị CSGT thổi, học sinh bất ngờ: Phải đúng sinh nhật mới được chạy xe gắn máy?

Câu hỏi có phần ngỡ ngàng của học sinh đặt ra một vấn đề đáng lưu ý: năm nay tròn 16 tuổi có đồng nghĩa đã đủ tuổi chạy xe gắn máy, hay phải chờ đến đúng ngày sinh?

Học sinh hỏi CSGT: "Phải đúng ngày sinh nhật ạ?"

Mới đây, CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm vào giờ tan trường. Qua kiểm tra, CSGT ghi nhận có những học sinh đi xe gắn máy (xe từ 50 cm3 trở xuống) dù chưa đủ 16 tuổi.

2 trường hợp học sinh đi xe gắn máy bị CSGT kiểm tra, nhưng chỉ 1 trường hợp vi phạm vì chưa đủ tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngày 11.9, tại giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa), CSGT dừng xe của một học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm gần đó. Khi CSGT hỏi ngày, tháng, năm sinh, em học sinh cho biết mình sinh ngày 2.12.2010 và khi được hỏi tuổi, em trả lời: "Em 16 tuổi".

Tuy nhiên, CSGT giải thích phải đến đúng ngày sinh nhật 2.12, khi đủ 16 tuổi, em mới đủ tuổi điều khiển chiếc xe đang sử dụng. Nghe đến đây, học sinh bất ngờ hỏi lại: "Phải đúng ngày sinh nhật ạ?". CSGT xác nhận là đúng.

Một học sinh lớp 10 khác sinh ngày 31.10.2010 cũng rơi vào tình huống tương tự. CSGT giải thích phải đến đúng thời điểm đủ 16 tuổi, em mới được điều khiển xe 50 cm3.

CSGT giải thích cho em học sinh hiểu phải đến ngày sinh nhật mới được tính là đủ 16 tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT xử phạt học sinh vi phạm: Lỗi mà nhiều phụ huynh dễ nhầm

Do chưa đủ tuổi, CSGT cho biết sẽ lập biên bản, giữ xe và mời phụ huynh học sinh đến Đội Tuần tra dẫn đoàn tại 181 Hoàng Văn Thụ (phường Phú Nhuận) để giải quyết. Khi CSGT hỏi vì sao cha mẹ không đưa đi học, nam sinh cho biết cha mẹ đều đi làm, trong khi nhà cách trường khoảng 4 km.

Với trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi, CSGT chỉ phạt cảnh cáo, tạm giữ xe. Người chủ xe giao xe cho các em trong trường hợp này sẽ bị phạt 9 triệu đồng.

Tuy nhiên, có trường hợp chính em học sinh vi phạm đứng tên đăng ký xe gắn máy thì không bị phạt hành vi giao xe, CSGT chỉ mời phụ huynh đến nhắc nhở và cho nhận lại xe.

16 tuổi được chạy xe nào?

Theo CSGT, căn cứ điều 34 và điều 59 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.

Học sinh ngỡ ngàng khi biết không phải cứ lớp 10 là được chạy xe từ 50 cm3 trở xuống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân cần phân biệt: xe gắn máy và xe mô tô (thường gọi xe máy).

Xe gắn máy: là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu sử dụng động cơ nhiệt, dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3. Với động cơ điện, công suất động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Loại phương tiện này bắt buộc phải đăng ký, gắn biển số và người điều khiển phải đủ 16 tuổi trở lên .

Điều học sinh cần lưu ý là mốc 16 tuổi không đơn thuần được tính theo năm sinh. Trong những trường hợp phóng viên ghi nhận, CSGT hỏi cụ thể ngày, tháng, năm sinh để xác định học sinh đã đến thời điểm đủ tuổi điều khiển phương tiện hay chưa.

Xe mô tô: là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg.

Đối với xe mô tô, bắt buộc phải đăng ký, gắn biển số và người điều khiển phải đủ 18 tuổi trở lên, có giấy phép lái xe phù hợp.

Học sinh chưa đủ 16 tuổi chạy xe gắn máy bị phạt cảnh cáo, người giao xe bị phạt 9 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo chân tổ CSGT tuần tra kiểm soát, PV Thanh Niên ghi nhận có trường hợp nam sinh lớp 10 đã đủ 16 tuổi để điều khiển chiếc xe 50 cm3 đang sử dụng và có đầy đủ giấy tờ.



CSGT sau đó nhắc nam sinh khi chạy xe đi học phải chấp hành quy định và chạy xe cẩn thận. Như vậy, cùng học lớp 10 nhưng thời điểm đủ tuổi của mỗi học sinh có thể khác nhau. Có em đã đủ 16 tuổi, trong khi có em phải chờ đến ngày sinh nhật mới đủ tuổi điều khiển xe gắn máy. (còn tiếp)