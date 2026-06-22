Nhiều phụ huynh ở TP.HCM bị phạt tiền triệu vì thói quen này

Nghĩ rằng con đã biết chạy xe hoặc chỉ đi quãng đường ngắn nên không ít phụ huynh vẫn giao xe máy cho con tự đi học, đi học thêm hay đi chơi với bạn bè. Thế nhưng, đây lại là một trong những hành vi đang bị lực lượng CSGT TP.HCM xử lý quyết liệt vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông, phụ huynh cũng bị xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời gian qua lực lượng chức năng đã đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh. Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng điều khiển phương tiện, thi và cấp chứng chỉ cho học sinh phổ thông, CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, việc phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển tiếp tục là lỗi được phát hiện khá phổ biến.

Nhiều phụ huynh khi bị phạt mới biết đã vi phạm

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử lý 325 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng thời gian này, có 278 trường hợp phụ huynh bị xử lý vì giao phương tiện cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển.

Thực tế, nhiều học sinh vẫn điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người cho phép hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Theo CSGT, đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của chính học sinh và những người xung quanh.

CSGT khuyến cáo phụ huynh không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học sinh, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường tuyên truyền tại các trường học, cơ sở giáo dục; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh trong công tác quản lý học sinh, đặc biệt tại khu vực cổng trường và các tuyến đường thường xuyên tập trung đông học sinh.

Tai nạn giao thông liên quan học sinh vẫn đáng lo

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người trong lứa tuổi học sinh, làm 17 người tử vong và 28 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 5 vụ, tương đương 7,2%; số học sinh bị thương giảm 12 trường hợp, tương đương 30%.

Dù vậy, số trường hợp tử vong vẫn ở mức cao. Theo Phòng CSGT, đây là tín hiệu cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, trong đó có việc nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông.

Theo CSGT, kỳ nghỉ hè là thời điểm học sinh có nhiều thời gian vui chơi, đi lại hơn, kéo theo nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông gia tăng. Vì vậy, lực lượng CSGT khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.



Bên cạnh đó, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, xe đạp điện; không chở quá số người quy định; chú ý quan sát và tuân thủ các quy tắc giao thông trên đường.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp gia đình và nhà trường tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh trên địa bàn.