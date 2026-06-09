Nhiều tài xế vẫn mắc lỗi nguy hiểm trên cao tốc, bị CSGT phạt 5 triệu đồng

Ngày 9.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 tài xế xe đầu kéo có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây là một trong những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe bị camera giám sát buồng lái ghi lại ẢNH: C08

Theo đó, lúc 17 giờ 15 ngày 8.6, tại trạm thu phí Long Phước, tổ công tác dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 60H - 403.xx do tài xế P.T. (35 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera giám sát buồng lái, CSGT xác định vào khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, tài xế này đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc. Với hình ảnh từ camera rõ ràng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó một ngày, lúc 11 giờ 05 ngày 7.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 43H - 120.xx tại trạm thu phí Long Phước.



Kiểm tra dữ liệu camera giám sát buồng lái cho thấy vào lúc 10 giờ 06 phút cùng ngày, tài xế P.V.T. (39 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại trong quá trình điều khiển phương tiện trên cao tốc.

Camera giám sát buồng lái ghi lại mọi cử chỉ, hành vi của tài xế ẢNH: C08

Theo điểm h khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Với 2 trường hợp trên, mỗi tài xế bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, việc khai thác dữ liệu từ camera giám sát buồng lái giúp phát hiện nhiều hành vi vi phạm mà trước đây khó nhận diện bằng quan sát trực tiếp, đặc biệt đối với xe kinh doanh vận tải và xe đầu kéo đường dài.

Các chuyên gia giao thông nhận định việc sử dụng điện thoại khi lái xe là một trong những nguyên nhân phổ biến làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và phản ứng của tài xế.



Nhiều nghiên cứu cho thấy người lái xe vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển phương tiện có nguy cơ xảy ra tai nạn cao gấp gần 10 lần so với bình thường. Ngay cả khi sử dụng thiết bị rảnh tay như bluetooth, nguy cơ va chạm vẫn tăng khoảng 5 lần. Đáng chú ý, nếu vừa lái xe vừa nhắn tin, mức độ mất tập trung có thể khiến nguy cơ va chạm hoặc tai nạn tăng hơn 20 lần.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có tốc độ khai thác lớn. Chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với bản thân và các phương tiện khác đang lưu thông.