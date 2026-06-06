'Hung thần' chở tôn, sắt thép lộng hành trên đường: CSGT TP.HCM ra quân xử lý

Giữa dòng xe đông đúc trên nhiều tuyến đường TP.HCM vẫn xuất hiện những chiếc xe máy hoặc xe ba gác chở theo các bó sắt thép, ống nước, tấm tôn dài vượt quá kích thước phương tiện. Theo CSGT, có trường hợp phần hàng hóa nhô ra phía trước hoặc phía sau cả mét, rung lắc theo mỗi lần tăng ga, ôm cua khiến người đi đường không khỏi lo ngại.



Phương tiện với bó thép dài tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ẢNH: PC08

Những phương tiện như vậy thường được ví như những "bẫy tai nạn di động" trên đường phố. Chỉ cần một tình huống chuyển hướng đột ngột, một cú phanh gấp hoặc một khoảnh khắc mất tập trung, các thanh sắt, cây thép hay tấm tôn sắc nhọn có thể trở thành mối nguy hiểm đối với những người đang lưu thông xung quanh.

Theo ghi nhận của CSGT, nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa cồng kềnh không được chằng buộc chắc chắn. Các khung sắt, bó thép rung lắc mạnh khi xe di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường hoặc va quệt với phương tiện khác, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học, chợ và nút giao thông.

CSGT kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông ẢNH: PC08

Trước thực trạng này, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn phụ trách. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe máy, xe ba gác vận chuyển sắt thép, tôn và các loại hàng hóa cồng kềnh không bảo đảm an toàn giao thông.

Các trường hợp vi phạm đều bị yêu cầu dừng phương tiện, chấm dứt hành vi vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định. Nhiều trường hợp được xác định có tính chất cố ý khi người điều khiển nhận thức rõ nguy cơ mất an toàn nhưng vẫn thực hiện để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Đáng chú ý, có những phương tiện chở các tấm tôn hoặc khung sắt lớn nhưng không được cố định chắc chắn. Khi lưu thông trên đường, hàng hóa liên tục rung lắc, xô lệch, chỉ cần gặp ổ gà hoặc thắng gấp là có thể gây ra sự cố nguy hiểm cho những người đi phía sau.

Người điều khiển nhận thức rõ hành vi nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp thực hiện ẢNH: PC08

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM, Đội CSGT Hàng Xanh cũng phối hợp công an các phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tổ chức cho chủ cơ sở và doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định về vận chuyển hàng hóa, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ nguồn phát sinh.

Theo lực lượng chức năng, việc xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ nhằm xử phạt vi phạm mà còn để phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi trên những tuyến đường đông đúc, chỉ một thanh sắt nhô ra quá dài hoặc một tấm tôn không được chằng buộc chắc chắn cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả khó lường.

CSGT khuyến cáo người dân khi phát hiện các phương tiện vận chuyển sắt thép, tôn hoặc vật liệu xây dựng quá khổ, quá kích thước có dấu hiệu gây mất an toàn giao thông cần chủ động phản ánh để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.