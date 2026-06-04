4 phút 'chạy đua' nghẹt thở ở TP.HCM: CSGT mở đường đưa quả tim hiến tặng đến bệnh viện

Ngày 4.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng vừa mở đường đưa quả tim hiến tặng đến bệnh viện để ghép tạng cứu người.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 3.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Nhân dân 115 về việc vận chuyển khẩn cấp một quả tim hiến tặng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để thực hiện ca ghép cho bệnh nhân đang chờ đợi sự sống.



CSGT Tuần tra dẫn đoàn mở đường cho xe cấp cứu vận chuyển quả tim cứu người ẢNH: PC08

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án hộ tống. Một xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia dẫn đường cho xe vận chuyển tạng.

Dù thời điểm này nhiều tuyến đường đang trong giờ cao điểm buổi tối với lưu lượng phương tiện đông đúc, CSGT đã phối hợp Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông.

Nhờ đó, quãng đường từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được hoàn thành chỉ trong 4 phút, bảo đảm tuyệt đối yêu cầu về thời gian đối với công tác ghép tạng.

Theo đó, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT bố trí 1 xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ tham gia hộ tống xe chuyên dụng vận chuyển quả tim từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Đoàn xe di chuyển khoảng 4 phút từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với quãng đường khoảng 3 km trong giờ cao điểm ẢNH: PC08

Thời điểm thực hiện nhiệm vụ cũng là lúc nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đang trong giờ cao điểm buổi tối, lưu lượng phương tiện đông đúc. Để hành trình được thông suốt, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông trên các tuyến xe đi qua.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và đồng bộ giữa các đơn vị, xe vận chuyển tim hiến tặng đã di chuyển an toàn, nhanh chóng đến bệnh viện tiếp nhận, bảo đảm yêu cầu về thời gian để kịp thực hiện ca ghép.

Hành trình đặc biệt này là cuộc chạy đua với thời gian nhằm giành lại cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời giúp nối dài nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Sự hỗ trợ trách nhiệm, tận tâm của lực lượng CSGT đã góp phần đưa món quà sự sống đến đúng nơi cần đến, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.