Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: CSGT xuyên đêm làm sạch địa bàn

Từ các cửa ngõ, tuyến giao thông trọng điểm đến những con hẻm nhỏ trong khu dân cư, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy, rà soát các dấu hiệu mất an ninh trật tự trong cao điểm 45 ngày đêm hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Kiểm tra, phát hiện tài xế dương tính với ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền ẢNH: TRẦN KHA

Xuyên đêm kiểm tra

Đêm 29 rạng sáng 30.5, chúng tôi theo chân tổ công tác thực hiện tuần tra lưu động trong cao điểm 45 ngày đêm "làm sạch địa bàn" của Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, ở cửa ngõ Tây Bắc.

Khoảng 0 giờ ngày 30.5, trên đường Dương Công Khi, tổ công tác phát hiện ông Đ.Đ.L (47 tuổi) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Chiếc xe vẫn nổ máy nhưng người đàn ông liên tục quay đầu rồi loạng choạng không xác định được hướng đi. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông L. thừa nhận vừa nhậu cùng bạn bè. "Bạn chỉ đường vòng lại, thế là tôi quên luôn đường về nhà", ông nói. Biết mình bị xử phạt ở khung cao nhất, người đàn ông ngồi lặng bên lề đường chờ ký biên bản.

Nhiều người dân cũng bày tỏ sự đồng tình với hoạt động tuần tra lưu động. Bà Nguyễn Thị Hoa (sống gần ngã ba Giồng) cho biết từ khi có các tổ tuần tra thường xuyên đi sâu vào khu dân cư, tình trạng thanh niên tụ tập nẹt pô xe máy hay gây mất trật tự đã giảm đáng kể.

Trước đó, tại chợ đầu mối Bình Điền, nơi mỗi đêm có khoảng 25.000 lượt người và 6.000 phương tiện ra vào, Trạm CSGT Tân Túc phối hợp Công an P.Bình Đông kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Trong khoảng 3 giờ, tổ công tác đã tổng kiểm soát 429 phương tiện ra vào chợ. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, một tài xế thừa nhận từng sử dụng ma túy đá trước khi vào TP.HCM, trong khi một trường hợp khác phân trần kết quả dương tính là do uống thuốc viêm họng và cảm sốt. Các trường hợp này sau đó được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm máu, làm căn cứ xử lý theo quy định. Trong đêm, lực lượng chức năng cũng lập biên bản một xe tải hết niên hạn sử dụng, không đủ giấy tờ, với tổng mức phạt dự kiến hơn 20 triệu đồng.

Trạm CSGT Tân Túc cùng Công an P.Bình Đông kiểm tra ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền ẢNH: TRẦN KHA

Theo ông Nguyễn Sơn Tùng, đại diện Công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, việc kiểm tra thường xuyên là cần thiết, bởi nếu tài xế sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện giữa khu vực có mật độ người và xe rất lớn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đặc biệt, tại chợ đầu mối Bình Điền, Ban đại diện thương nhân tại 7 nhà lồng chợ đã thành lập và trở thành "cánh tay nối dài" giúp tuyên truyền pháp luật và nắm bắt tâm tư của gần 1.800 thương nhân, xóa sổ các băng nhóm tội phạm manh động trước đây.

Lần theo dấu vết ma túy trên tuyến giao thông

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết kiểm tra nồng độ cồn chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ mà lực lượng CSGT đang triển khai trong đợt cao điểm 45 ngày đêm.

Từ ngày 15.5 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng CSGT phối hợp PC04 và công an địa phương truy xét các trường hợp này theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong đợt ra quân 45 ngày đêm ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh đó, CSGT còn tham gia tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy, rà soát các cơ sở kinh doanh nghi vấn, lập lại trật tự đô thị. Không chỉ tập trung phát hiện tài xế sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP.HCM còn mở rộng kiểm tra sang một lĩnh vực đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông: hoạt động độ, chế xe điện.

Qua rà soát, hơn 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan hoạt động "độ" xe đã được đưa vào danh sách kiểm tra. Nhiều phương thức, thủ đoạn mới cũng dần lộ diện, từ việc tự lắp ráp xe điện chưa qua kiểm định cho đến tái chế pin cũ rồi dán nhãn hợp quy để đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, tại một cơ sở ở xã Xuân Thới Sơn, lực lượng chức năng đã tạm giữ 216 xe điện cùng số lượng lớn linh kiện và pin. Bước đầu xác định cơ sở này nhập linh kiện từ nhiều nguồn để tự lắp ráp xe điện đưa ra thị trường khi chưa được kiểm định an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện dấu hiệu tái chế pin cũ, thay đổi nhãn mác rồi bán ra thị trường mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

"Nhiều loại pin cũ được tái chế, sửa chữa rồi dán nhãn hợp quy để đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây là nguy cơ rất lớn đối với an toàn giao thông cũng như PCCC", trung tá Hoàng Bá Tuấn cho hay.

Siết vi phạm trên các tuyến đường

Lực lượng CSGT TP.HCM cũng tập trung xử lý tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định tại các khu vực đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại. Từ ngày 1 - 28.5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 21.800 trường hợp vi phạm liên quan hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, trong đó có hơn 10.000 trường hợp bị phạt nguội. Bên cạnh đó, gần 22.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cũng bị CSGT xử lý.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT được huy động tối đa trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt để tăng cường tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh việc xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, xe cơi nới thành, thùng và vi phạm trong hoạt động vận tải, lực lượng chức năng còn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện.

CSGT cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và những vi phạm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Song song với công tác tuần tra trực tiếp, PC08 cũng đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm, hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo PC08, đợt cao điểm được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn đua xe trái phép, giữ vững an ninh trật tự và góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. (còn tiếp)