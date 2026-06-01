Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

Thông tin có được quay đầu xe khi đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ hay không đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Mới đây, Cục CSGT đã chính thức lên tiếng, làm rõ quy định liên quan đến tình huống giao thông thường gặp này.



Người dân chụp màn hình Google Maps đặt câu hỏi có được quay đầu xe khi đèn rẽ trái đỏ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo Cục CSGT, người điều khiển phương tiện không được quay đầu khi đèn tín hiệu mũi tên rẽ trái đang hiển thị màu đỏ. Đây là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, thường được gọi là lỗi vượt đèn đỏ.

Đại diện Cục CSGT cho biết căn cứ luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, việc quay đầu xe khi đèn rẽ trái đang đỏ sẽ bị xử lý như hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Vì sao đèn rẽ trái đỏ thì không được quay đầu?

Theo giải thích của Cục CSGT, khi đèn tín hiệu hình mũi tên rẽ trái bật màu đỏ, tất cả phương tiện lưu thông theo hướng rẽ trái tại làn đường đó đều bị cấm di chuyển.

Trong khi đó, quay đầu xe là một dạng chuyển hướng sang trái. Vì vậy, khi hiệu lệnh đèn đỏ cấm rẽ trái thì đồng thời cũng cấm luôn hành vi quay đầu.

Tại giao lộ có nhiều pha đèn, người dân cần chú ý quan sát để tránh vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người cho rằng nếu làn đường có vạch mũi tên cho phép đi thẳng và rẽ trái thì vẫn có thể quay đầu khi đèn đi thẳng đang xanh. Tuy nhiên, Cục CSGT khẳng định cách hiểu này không đúng.

Theo quy định, vạch mũi tên trên mặt đường chỉ có tác dụng chỉ hướng lưu thông. Việc được phép di chuyển vào thời điểm nào phải căn cứ vào tín hiệu đèn giao thông.

Do đó, trong trường hợp đèn đi thẳng màu xanh nhưng đèn mũi tên rẽ trái màu đỏ, các phương tiện ở làn hỗn hợp chỉ được phép đi thẳng. Nếu muốn rẽ trái hoặc quay đầu, người lái xe phải dừng trước vạch dừng và chờ đến khi đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh.

Đèn tín hiệu giao thông được ưu tiên hơn vạch kẻ đường

Cục CSGT cũng dẫn khoản 2 điều 11 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, tín hiệu đèn giao thông được xếp trên biển báo và vạch kẻ đường. Điều này đồng nghĩa người điều khiển phương tiện phải ưu tiên chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trước khi xem xét các chỉ dẫn khác trên mặt đường.

Xe ô tô vượt đèn đỏ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì vậy, nếu quay đầu xe khi đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi này có thể bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Để bảo đảm an toàn và tránh bị xử phạt, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chỉ nên quay đầu khi đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh. Trường hợp đang đi ở làn đường khác, người lái xe có thể tiếp tục đi thẳng và quay đầu tại vị trí mở dải phân cách hoặc điểm quay đầu được phép ở phía trước.