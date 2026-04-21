Đời sống Cộng đồng

Quay đầu xe trên cao tốc do... đi nhầm đường, tài xế bị phạt 35 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/04/2026 08:25 GMT+7

Quay đầu xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tài xế xe đầu kéo bị CSGT phạt 35 triệu đồng sau clip được người dân phản ánh lên VNeTraffic.

Ngày 21.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo có hành vi quay đầu xe trên cao tốc, sau khi tiếp nhận clip phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Quay đầu xe trên cao tốc do... đi nhầm đường, tài xế bị phạt 35 triệu- Ảnh 1.

Xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc choán hết mặt đường

ẢNH: C08

Theo hình ảnh từ clip, khoảng 10 giờ 59 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển số 60H - 303.xx kéo theo rơ moóc 50RM - 091.xx lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Đồng Nai đi TP.HCM) bất ngờ dừng lại, rồi quay đầu ngay trên làn xe tốc độ cao.

Đáng nói, trong lúc thực hiện thao tác nguy hiểm này, phương tiện gần như choán hết mặt đường. Phía sau, nhiều ô tô đang chạy với tốc độ khoảng 120 km/giờ buộc phải thắng gấp, đánh lái né tránh, tạo nên tình huống cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chậm một nhịp có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi thót tim, đồng thời bày tỏ bức xúc trước hành vi xem thường an toàn của tài xế.

Quay đầu xe trên cao tốc do... đi nhầm đường, tài xế bị phạt 35 triệu- Ảnh 2.

Hàng dài xe phía sau phải dừng lại trên làn đường cho chạy 120 km/giờ vì xe đầu kéo quay đầu

ẢNH: C08

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 51 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Làm việc với CSGT, tài xế T.X.C (44 tuổi, ở Đồng Nai) thừa nhận là người điều khiển phương tiện và đã thực hiện hành vi quay đầu xe trên cao tốc vào thời điểm trên do... đi nhầm đường. Sau khi được lực lượng chức năng phân tích mức độ nguy hiểm, tài xế đã nhận thức rõ vi phạm và chấp hành ký biên bản.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng (mức trung bình khoảng 35 triệu đồng), đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt lớn.

Quay đầu xe trên cao tốc do... đi nhầm đường, tài xế bị phạt 35 triệu- Ảnh 3.

CSGT dừng xe xử phạt tài xế ở trạm thu phí sau khi tiếp nhận phản ánh

ẢNH: C08

Thực tế, thời gian qua, lực lượng CSGT liên tục ghi nhận các trường hợp dừng xe, lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Dù đã được tuyên truyền, xử phạt nhiều lần, nhưng một số tài xế vẫn chủ quan, xử lý tình huống theo thói quen, dẫn đến những hành vi vi phạm nguy hiểm.

CSGT khuyến cáo, cao tốc là tuyến đường dành cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao, do đó mọi hành vi dừng xe, lùi xe hay quay đầu xe đều bị nghiêm cấm. Khi lỡ đi quá lối ra, tài xế cần bình tĩnh tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay đầu đúng quy định, tuyệt đối không xử lý tùy tiện giữa đường.

Ngoài ra, người lái xe cần chú ý quan sát biển báo từ sớm, giữ khoảng cách an toàn, không thắng gấp đột ngột và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, bởi trên cao tốc, chỉ một quyết định sai lầm có thể phải trả giá rất đắt.

Dùng điện thoại, tài xế 'lọt' vào camera của CSGT hóa trang trên cao tốc

CSGT hóa trang ghi hình trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tài xế dùng điện thoại đã lọt vào camera nên bị xử phạt 5 triệu, trừ 4 điểm bằng lái.

