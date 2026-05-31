Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thầy dạy lái xe để học viên đi sai còn thách thức CSGT, đăng video lên Facebook

Trần Cường
Trần Cường
31/05/2026 12:13 GMT+7

Khi bị CSGT kiểm tra vì để học viên đi sai làn, thầy dạy lái xe không hợp tác mà còn có những lời lẽ thiếu chuẩn mực rồi về trích xuất camera đăng lên mạng xã hội.

Sáng 31.5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm rõ những vi phạm của ông K.C.T (48 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội), người tự xưng là giáo viên dạy lái xe nhưng để học viên đi sai làn đường và có nhưng lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với lực lượng CSGT.

Thầy dạy lái xe để học viên đi sai còn thách thức CSGT, đăng video lên Facebook- Ảnh 1.

Hình ảnh CSGT dừng xe để kiểm soát

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 29.5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video với lời mô tả: “Anh là K.C.T, em có biết anh không. Sau ra đường cứ nhận là em của anh T. có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?”.

Nội dung video thể hiện lái xe ô tô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc QL1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên, hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì, (thuộc P.Phúc Lợi, Hà Nội).

Sau khi bị CSGT kiểm tra, ông K.C.T. ngồi trên xe và lớn tiếng hỏi "em biết anh không?". 

Dù cảnh sát giải thích "đây là làn xe mô tô, không phải làn ô tô", nhưng ông T. vẫn cố nói "em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?". Rồi nói: "Anh là K.C.T, em biết anh không?".

Thậm chí ông T. còn thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Nắm thông tin phản ánh, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo làm rõ, mời ông T. tới làm việc.

Bước đầu, Đội CSGT đường bộ số 5 xác định, khoảng 15 giờ 55 ngày 29.5, ông T. dùng xe ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho học viên L.T.G (42 tuổi, trú P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trên QL1B.

Khi đến trước cây xăng Phù Đổng, ông G. đã không chấp hành chỉ dẫn biển báo điều khiển xe ô tô đi vào làn xe mô tô nên bị CSGT dừng phương tiện để kiểm soát.

Quá trình làm việc, ông T. đã có những phát ngôn không đúng chuẩn mực với lực lượng chức năng và trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được khoảng 20 phút thì nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên ông T. đã xóa clip.

Ngày 30.5, ông T. nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực nên đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như cần ứng xử văn minh.

Hiện Đội CSGT số 5 tiếp tục xác minh làm rõ để xem xét ông T. có hay không vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe. Đồng thời xem xét xử lý vi phạm “đi sai làn đường” và hành vi vi phạm khác nếu có của ông G.

Tin liên quan

Xử phạt thầy giáo dạy lái xe 'tranh đường' với xe máy ở Đồng Tháp

Xử phạt thầy giáo dạy lái xe 'tranh đường' với xe máy ở Đồng Tháp

Xe tập lái chạy lấn vào làn xe máy, một thầy giáo dạy lái xe tại Đồng Tháp bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT hà nội bổ túc lái xe Thầy dạy lái xe thách thức CSGT dạy lái xe để học viên đi sai đi sai làn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận