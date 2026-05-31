Thầy dạy lái xe để học viên đi sai còn thách thức CSGT, đăng video lên Facebook

Sáng 31.5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm rõ những vi phạm của ông K.C.T (48 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội), người tự xưng là giáo viên dạy lái xe nhưng để học viên đi sai làn đường và có nhưng lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với lực lượng CSGT.

Trước đó, ngày 29.5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video với lời mô tả: “Anh là K.C.T, em có biết anh không. Sau ra đường cứ nhận là em của anh T. có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?”.

Nội dung video thể hiện lái xe ô tô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc QL1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên, hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì, (thuộc P.Phúc Lợi, Hà Nội).

Sau khi bị CSGT kiểm tra, ông K.C.T. ngồi trên xe và lớn tiếng hỏi "em biết anh không?".

Dù cảnh sát giải thích "đây là làn xe mô tô, không phải làn ô tô", nhưng ông T. vẫn cố nói "em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?". Rồi nói: "Anh là K.C.T, em biết anh không?".

Thậm chí ông T. còn thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Nắm thông tin phản ánh, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo làm rõ, mời ông T. tới làm việc.

Bước đầu, Đội CSGT đường bộ số 5 xác định, khoảng 15 giờ 55 ngày 29.5, ông T. dùng xe ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho học viên L.T.G (42 tuổi, trú P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trên QL1B.

Khi đến trước cây xăng Phù Đổng, ông G. đã không chấp hành chỉ dẫn biển báo điều khiển xe ô tô đi vào làn xe mô tô nên bị CSGT dừng phương tiện để kiểm soát.

Quá trình làm việc, ông T. đã có những phát ngôn không đúng chuẩn mực với lực lượng chức năng và trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được khoảng 20 phút thì nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên ông T. đã xóa clip.

Ngày 30.5, ông T. nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực nên đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như cần ứng xử văn minh.

Hiện Đội CSGT số 5 tiếp tục xác minh làm rõ để xem xét ông T. có hay không vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe. Đồng thời xem xét xử lý vi phạm “đi sai làn đường” và hành vi vi phạm khác nếu có của ông G.