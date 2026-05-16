Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghiên cứu tổ chức giao thông 2 tuyến đường lớn ở Hà Nội như đường Cộng Hòa

Trần Cường
Trần Cường
16/05/2026 20:46 GMT+7

Cục CSGT và các đơn vị liên quan đang nghiên cứu dùng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức giao thông, trong đó nghiên cứu xén dải phân cách giữa đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Chí Thanh để tối ưu hóa việc phân làn đường.

Ngày 16.5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông đáp ứng thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay.

Trong đó, Cục CSGT cùng các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bố trí, tổ chức giao thông linh hoạt phân làn đường theo giờ cao điểm. Vào giờ cao điểm buổi sáng mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều.

Nghiên cứu tổ chức giao thông 2 tuyến đường lớn ở Hà Nội như đường Cộng Hòa - Ảnh 1.

Cục CSGT đang nghiên cứu xén dải phân cách giữa đường Lê Văn Lương và Nguyễn Chí Thanh để tối ưu việc phân làn đường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, Cục CSGT đang tiến hành nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương (Hà Nội) để tổ chức giao thông bằng cách xén dải phân cách giữa đường để tối ưu hóa việc phân làn đường ưu tiên chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực tương tự như tuyến đường Cộng Hòa (TP.HCM) đã tổ chức giao thông từ ngày 15.5.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng nghiên cứu việc trồng cây xanh tại dải phân cách giữa đường và ven đường để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng cây trồng tại dải phân cách giữa đường che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người lái xe hoặc cây trồng ven đường gãy, đổ gây cản trở giao thông.

Đồng thời, Cục CSGT cũng nghiên cứu chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao gồm: điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đáp ứng lưu lượng phương tiện lưu thông theo thời gian thực; bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu giao thông cho xe mô tô, xe gắn máy; biển báo hiệu, vạch kẻ đường…

Tuyến đường Lê Văn Lương dài khoảng 2 km, rộng 40 m, mỗi chiều có 3 làn gồm 2 làn hỗn hợp và một làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT.

Đường Nguyễn Chí Thanh cũng dài gần 2 km, được quy hoạch 10 làn xe cơ giới và xe thô sơ. Năm 2018, tuyến đường được xén dải phân cách để mở rộng. Hiện dải phân cách giữa còn khoảng 1m, được trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Hai tuyến giao thông là huyết mạch của Hà Nội nên lưu lượng phương tiện di chuyển luôn ở mức cao, thường xuyên quá tải, đặc biệt là giờ cao điểm.

Tin liên quan

Người dân ngán ngẩm vì kẹt xe trên đường Cộng Hòa, ngành giao thông nêu giải pháp

Người dân ngán ngẩm vì kẹt xe trên đường Cộng Hòa, ngành giao thông nêu giải pháp

Ngày 13.2, tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM đã gửi văn bản phản hồi báo chí về tình trạng người dân vất vả lưu thông qua con đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) và các giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe.

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT phân làn giao thông Tổ chức giao thông đường Lê Văn Lương Đường Nguyễn Chí Thanh Đường Cộng Hòa Cục đường bộ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận