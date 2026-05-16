Đồng Nai: Tai nạn trên quốc lộ 14 khiến giao thông ùn tắc nhiều km

Ngày 16.5, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa 3 xe tải trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai khiến 1 người bị thương nặng, giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, tài xế V.N.H (45 tuổi, ở TP.HCM) lái xe tải bồn biển số 51D - 369.xx kéo rơ moóc biển số 51R - 328.xx, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ TP.HCM đi tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: H.G

Khi đến đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng thì xe tải bồn xảy ra va chạm với xe tải biển số 61C - 367.xx do T.T.Đ (26 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) cầm lái, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, xe tải bồn tiếp tục va chạm với xe tải biển số 50 - 024.xx do D.T.M (46 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) cầm lái cũng đang lưu thông phía sau, cùng chiều xe tải biển số 61C - 367.xx.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải biển số 50 - 024.xx bị biến dạng, tài xế D.T.M mắc kẹt trong cabin, được người dân phối hợp lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ ẢNH: H.G

Vụ tai nạn cũng khiến cả 3 xe tải bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 14 ở cả 2 chiều bị ùn tắc, dòng xe kéo dài nhiều km.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT phụ trách tuyến quốc lộ 14 đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, giảm ùn ứ các phương tiện và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, vụ tai nạn giao thông đã được xử lý, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.