Công an thành phố Đồng Nai thông tin vụ chữa cháy ở KCN Nhơn Trạch 6

Lê Lâm
11/05/2026 13:53 GMT+7

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai điều hàng loạt phương tiện cùng 179 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu, khống chế đám cháy tại Công ty TNHH U.W Việt Nam, bảo vệ được nhiều tài sản.

Ngày 11.5, Công an thành phố Đồng Nai đã thông tin về công tác chữa cháy vụ cháy ở tại Công ty TNHH U.W Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 6, xã Phước An, thành phố Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 11 giờ 8 ngày 10.5, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH U.W Việt Nam, liền huy động 31 xe chữa cháy, gồm 15 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe thang, 3 xe chở phương tiện, 3 xe bồn, 1 robot chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cuốc, 4 xe chỉ huy cùng 179 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai (thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường

Khi lực lượng có mặt, đám cháy đã lan vào trong khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng của công ty, khói bốc cao và dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng lân cận. Ngay lập tức lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế

Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu cùng 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người, diện tích bị cháy khoảng 9.000 m2, thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

