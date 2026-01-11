Đồng Nai: Cháy cơ sở giặt ủi cao cấp ở phường Tam Hiệp

Vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 11.1, một vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở giặt ủi cao cấp trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Tam Hiệp (Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tiệm giặt ủi cao cấp nhà mặt tiền (1 trệt, 1 lầu) ở đường Nguyễn Ái Quốc bất ngờ bốc cháy. Clip người dân ghi lại cho thấy lửa xuất phát từ bên trong căn nhà, quá trình cháy có phát ra tiếng nổ. Ngọn lửa sau đó lan ra phía trước và cháy lớn, lửa phụt ra cả bên ngoài căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày đám cháy được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai dập tắt đám cháy ẢNH: H.K

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên căn nhà cùng nhiều vật dụng bên trong gần như bị thiêu rụi, thiệt hại đang thống kế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.