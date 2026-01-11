Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai: Cháy cơ sở giặt ủi cao cấp ở phường Tam Hiệp

Lê Lâm
Lê Lâm
11/01/2026 20:56 GMT+7

Một cơ sở giặt ủi ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã khống chế ngay sau đó.

Vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 11.1, một vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở giặt ủi cao cấp trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Tam Hiệp (Đồng Nai).

Đồng Nai: Cháy cơ sở giặt ủi cao cấp ở phường Tam Hiệp- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tiệm giặt ủi cao cấp nhà mặt tiền (1 trệt, 1 lầu) ở đường Nguyễn Ái Quốc bất ngờ bốc cháy. Clip người dân ghi lại cho thấy lửa xuất phát từ bên trong căn nhà, quá trình cháy có phát ra tiếng nổ. Ngọn lửa sau đó lan ra phía trước và cháy lớn, lửa phụt ra cả bên ngoài căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày đám cháy được khống chế.

Đồng Nai: Cháy cơ sở giặt ủi cao cấp ở phường Tam Hiệp- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai dập tắt đám cháy

ẢNH: H.K

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên căn nhà cùng nhiều vật dụng bên trong gần như bị thiêu rụi, thiệt hại đang thống kế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

cháy cơ sở giặt ủi giặt ủi cao cấp Đồng Nai Đường Nguyễn Ái Quốc phường Tam Hiệp Công an tỉnh Đồng Nai
