Cháy kho hàng ở TP.HCM, cả khu dân cư nháo nhào

Ngày 11.1, Công an phường Tân Tạo cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng trên đường Trần Đại Nghĩa.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bên trong một kho hàng trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Thấy cháy, các hộ kinh doanh, nhà dân liền kề nháo nhào di chuyển tài sản, phương tiện đậu gần đó ra xa khu vực cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do xung quanh khu vực kho hàng là nhà dân, hộ kinh doanh nên lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy và chống cháy lan. Gần 30 phút đám cháy được khống chế, dập tắt.

Theo chính quyền địa phương, vụ cháy kho hàng không có thiệt hại về người, chỉ thiệt hại tài sản. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.