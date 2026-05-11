Cháy nhà hàng ở Hà Nội, hơn 10 xe chữa cháy tới hiện trường

Khoảng 10 giờ 15 ngày 11.5, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc ra từ bên trong nhà hàng Volume Club trên đường Phú Mỹ (P.Từ Liêm, Hà Nội). Ít phút sau, một số người bên trong chạy ra ngoài hô hoán cháy, khói đen nhanh chóng bao trùm tòa nhà và bốc cao cả trăm mét cùng nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét khi cháy nhà hàng Volume Club ẢNH: MXH

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Hà Nội điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà hàng Volume Club nằm ở đường lớn, khu vực đông dân cư ẢNH: TIẾN DŨNG

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy ẢNH: NAM PHONG

Nhà hàng này nằm ở khu vực đông dân cư, cách đường Lê Đức Thọ khoảng 200 - 300 m. Tại hiện trường lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy. Đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong nhà hàng.

Đến khoảng gần 12 giờ trưa, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai.