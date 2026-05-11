Cháy nhà hàng ở Hà Nội, hơn 10 xe chữa cháy tới hiện trường

Đình Huy
11/05/2026 13:12 GMT+7

Trưa 11.5, các chiến sĩ PCCC-CNCH, Công an TP.Hà Nội đang nỗ lực để chữa cháy nhà hàng Volume Club trên địa bàn P.Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 10 giờ 15 ngày 11.5, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc ra từ bên trong nhà hàng Volume Club trên đường Phú Mỹ (P.Từ Liêm, Hà Nội). Ít phút sau, một số người bên trong chạy ra ngoài hô hoán cháy, khói đen nhanh chóng bao trùm tòa nhà và bốc cao cả trăm mét cùng nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét khi cháy nhà hàng Volume Club

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Hà Nội điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà hàng Volume Club nằm ở đường lớn, khu vực đông dân cư

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy

Nhà hàng này nằm ở khu vực đông dân cư, cách đường Lê Đức Thọ khoảng 200 - 300 m. Tại hiện trường lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy. Đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong nhà hàng.

Đến khoảng gần 12 giờ trưa, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai.

Phát hiện thi thể bị cháy trước khu công nghiệp ở TP.HCM

Phát hiện thi thể bị cháy trước khu công nghiệp ở TP.HCM

Người dân lưu thông qua một khu công nghiệp trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP.HCM) tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy.

