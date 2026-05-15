Đời sống

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm: Hàng chục xe khách bị xử lý trong một buổi chiều

Trần Duy Khánh
15/05/2026 20:45 GMT+7

Chỉ trong buổi chiều thực hiện tổng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên tuyến đảm trách, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã xử lý hàng chục xe khách với nhiều hành vi khác nhau.

Tối 15.5, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang tăng cường tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên tuyến phụ trách.

Một chiếc xe khách bị CSGT Rạch Chiếc xử lý về hành vi không đóng cửa khi phương tiện đang di chuyển

Chiều cùng ngày, lúc 14 giờ, tổ công tác phối hợp với Công an phường Linh Xuân lập chốt kiểm soát trên đường Đỗ Mười, đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung, đồng thời tổ chức tuần tra lưu động để ghi nhận, xử lý vi phạm.

Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hàng loạt xe khách của các nhà xe... bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra vì nhiều lỗi vi phạm khác nhau. Phổ biến nhất là hành vi dừng, đỗ và đón trả khách không đúng nơi quy định.

Đáng chú ý, một số xe khách lợi dụng phù hiệu tuyến cố định để đón trả khách tại các điểm xe buýt dọc tuyến cũng bị tổ công tác phát hiện, xử lý. Ngoài ra, nhiều tài xế còn bị lập biên bản với lỗi không đóng cửa xe khi phương tiện đang di chuyển - hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng trước đây ít bị xử lý quyết liệt.

Điển hình, khoảng 15 giờ, một xe khách mang phù hiệu tuyến cố định lưu thông trên đường Đỗ Mười. Khi xe chưa dừng hẳn, cửa phương tiện đã bật mở, phụ xe liên tục hối thúc, gọi khách lên xe. Toàn bộ diễn biến được tổ công tác mật phục ghi hình, khiến tài xế không thể chối cãi khi làm việc với lực lượng chức năng.

Nhiều xe khách bị xử phạt chỉ trong một buổi chiều

Các hành vi chủ yếu liên quan dừng đỗ, đón trả khách sai quy định

Theo ghi nhận, khu vực đường Đỗ Mười, đặc biệt đoạn qua Khu chế xuất Linh Trung thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách dừng đỗ, chèo kéo khách gây mất trật tự giao thông. Nhiều tài xế lợi dụng lưu lượng phương tiện đông, lực lượng chức năng mỏng để tranh thủ đón khách dọc đường.

Đến tối cùng ngày, hàng chục trường hợp xe khách vi phạm lưu thông qua tuyến Đỗ Mười đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý. Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kết hợp ghi hình xử phạt nhằm chấn chỉnh tình trạng xe khách hoạt động lộn xộn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Say xỉn, vờ vào tiệm sửa xe khi bị CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn

Nhiều tình huống 'dở khóc, dở cười' khi người vi phạm bị các tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) kiểm tra nồng độ cồn.

