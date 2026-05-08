Clip thanh niên lạng lách ở TP.HCM: Người giao xe cũng bị CSGT xử lý

Ngày 8.5, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Vsip lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.K.T.T (21 tuổi) về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ và không có giấy phép lái xe.

Camera ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đồng thời, bà T.L.H.Y - chủ phương tiện (ở phường Bình Thạnh) cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung "xe máy làm xiếc đại lộ tự do, khu công nghiệp VSIP 1 Thuận An, Bình Dương". Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy qua cua với tốc độ nhanh, liên tục lạng lách, đánh võng khiến người đi đường khiếp vía.

Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp VSIP khẩn trương vào cuộc làm rõ. Qua đó xác định, lúc 14 giờ 20 ngày 3.5, T. điều khiển xe máy biển số 59S1-521… chở bạn là B.H.Q đi từ khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, Bình Dương cũ) đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương để vui chơi.

Khi đến khu vực ngã tư giao giữa đường số 5 và đại lộ Tự Do, T. điều khiển xe lạng lách, đánh võng theo hướng ra quốc lộ 13 rồi chạy vào trung tâm thương mại.

T.K.T.T (áo đỏ) tại trụ sở CSGT ẢNH: CACC

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của xe ô tô đi sau ghi lại đăng tải lên mạng xã hội, nhiều bình luận trái chiều.

Qua làm việc, T. khai không có giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Tiếp tục xác minh, phương tiện này thuộc tài sản của bà Y., bác họ của T.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. và bà Y.

Với các lỗi vi phạm trên, T. sẽ bị phạt 9 triệu đồng về hành vi lạng lách, đánh võng; phạt thêm 3 triệu đồng do không có giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Riêng chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.