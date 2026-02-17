Xử phạt thầy giáo dạy lái xe 'tranh đường' với xe máy ở Đồng Tháp

Ngày 17.2, tin từ Trạm CSGT Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.T.L (45 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), là thầy giáo dạy lái xe, về hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Thầy giáo dạy lái xe chạy lấn làn xe máy khiến người dân bức xúc, quay clip phản ánh đến CSGT Đồng Tháp ẢNH: CTV

Theo quyết định xử phạt hành chính, ông L. đã điều khiển xe ô tô tập lái lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến địa bàn phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, gặp lúc nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Đồng Tâm, ông L. cho xe tập lái chạy vào làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Hành động này khiến người đi đường bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nên đã quay clip và gửi đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh và tiến hành xác minh, Trạm CSGT Trung Lương xác định ông L. vi phạm điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, ông L. bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng; đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe hạng D2.



