Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt thầy giáo dạy lái xe 'tranh đường' với xe máy ở Đồng Tháp

Bắc Bình - Anh Thư
17/02/2026 08:12 GMT+7

Xe tập lái chạy lấn vào làn xe máy, một thầy giáo dạy lái xe tại Đồng Tháp bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.

Ngày 17.2, tin từ Trạm CSGT Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.T.L (45 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), là thầy giáo dạy lái xe, về hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Xử phạt thầy giáo dạy lái xe 'tranh đường' với xe máy ở Đồng Tháp- Ảnh 1.

Thầy giáo dạy lái xe chạy lấn làn xe máy khiến người dân bức xúc, quay clip phản ánh đến CSGT Đồng Tháp

ẢNH: CTV

Theo quyết định xử phạt hành chính, ông L. đã điều khiển xe ô tô tập lái lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến địa bàn phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, gặp lúc nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Đồng Tâm, ông L. cho xe tập lái chạy vào làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. 

Hành động này khiến người đi đường bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nên đã quay clip và gửi đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh và tiến hành xác minh, Trạm CSGT Trung Lương xác định ông L. vi phạm điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, ông L. bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng; đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe hạng D2.


Tin liên quan

Đồng Tháp: Hai tài xế trong vụ 'chuyến xe bão táp' lãnh án tù

Đồng Tháp: Hai tài xế trong vụ 'chuyến xe bão táp' lãnh án tù

TAND Khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt tù 2 tài xế Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc trong vụ 'chuyến xe bão táp' gây xôn xao dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp xử phạt xe tập lái trừ điểm thầy giáo dạy lái xe lấn làn xe máy xe tập lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận