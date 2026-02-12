Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Tháp: Hai tài xế trong vụ 'chuyến xe bão táp' lãnh án tù

Bắc Bình
Bắc Bình
12/02/2026 13:53 GMT+7

TAND Khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt tù 2 tài xế Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc trong vụ 'chuyến xe bão táp' gây xôn xao dư luận.

Ngày 12.2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ "chuyến xe bão táp", TAND Khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc về tội gây rối trật tự công cộng.

Đồng Tháp: Hai tài xế trong vụ 'chuyến xe bão táp' lãnh án tù- Ảnh 1.

Tại tòa, cả hai bị cáo tỏ ra hối hận vì những việc mà mình đã gây ra trong vụ "chuyến xe bão táp"

ẢNH: B.B

Cụ thể, Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe khách của nhà xe H.H) bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Lương Văn Quốc (29 tuổi, ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, tài xế xe tải) bị phạt 1 năm tù.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào chiều tối 7.1.2026. Xuất phát từ mâu thuẫn va chạm nhẹ khi lưu thông, bị cáo Lương Văn Quốc đã lái xe tải vượt lên, chỉ trỏ và chửi bới tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín. Do không giữ khoảng cách, xe của Quốc đã va chạm làm hư hỏng gương chiếu hậu xe khách.

Nguyễn Đức Tín điều khiển xe khách chở 25 hành khách truy đuổi xe tải suốt đoạn đường dài 3 km. Trong lúc truy đuổi, cả 2 tài xế bất chấp luật lệ giao thông, liên tục chuyển làn đột ngột, lấn làn xe máy, thậm chí chạy vòng tròn tại các ngã ba, giao lộ.

Hành vi coi thường tính mạng người khác của Tín và Quốc đã khiến 25 hành khách trên xe hoảng loạn, kêu la và van xin dừng lại. Nhiều phương tiện đang lưu thông cùng thời điểm phải tấp vào lề hoặc chủ động tránh né để bảo toàn tính mạng.

Sự việc sau đó được hành khách ghi hình và phát tán trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong dư luận.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện nhà xe H.H yêu cầu 2 bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho xe khách số tiền hơn 17 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND Khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp nhận định, hành vi của hai bị cáo "chuyến xe bão táp" là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn của người dân. Mức án dành cho bị cáo Tín cao hơn bị cáo Quốc vì bị cáo này trực tiếp cầm lái xe chở khách, chịu trách nhiệm về tính mạng của nhiều người nhưng lại có hành vi truy đuổi bất chấp hiểm nguy.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp sẽ được đưa ra xét xử lưu động công khai tại địa phương ngay trước Tết Nguyên đán 2026.

Khám phá thêm chủ đề

chuyến xe bão táp Gây rối trật tự công cộng đồng tháp tài xế Xe khách xe tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận