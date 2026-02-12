Đồng Tháp: Hai tài xế trong vụ 'chuyến xe bão táp' lãnh án tù

Ngày 12.2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ "chuyến xe bão táp", TAND Khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, cả hai bị cáo tỏ ra hối hận vì những việc mà mình đã gây ra trong vụ "chuyến xe bão táp" ẢNH: B.B

Cụ thể, Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe khách của nhà xe H.H) bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Lương Văn Quốc (29 tuổi, ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, tài xế xe tải) bị phạt 1 năm tù.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào chiều tối 7.1.2026. Xuất phát từ mâu thuẫn va chạm nhẹ khi lưu thông, bị cáo Lương Văn Quốc đã lái xe tải vượt lên, chỉ trỏ và chửi bới tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín. Do không giữ khoảng cách, xe của Quốc đã va chạm làm hư hỏng gương chiếu hậu xe khách.

Nguyễn Đức Tín điều khiển xe khách chở 25 hành khách truy đuổi xe tải suốt đoạn đường dài 3 km. Trong lúc truy đuổi, cả 2 tài xế bất chấp luật lệ giao thông, liên tục chuyển làn đột ngột, lấn làn xe máy, thậm chí chạy vòng tròn tại các ngã ba, giao lộ.

Hành vi coi thường tính mạng người khác của Tín và Quốc đã khiến 25 hành khách trên xe hoảng loạn, kêu la và van xin dừng lại. Nhiều phương tiện đang lưu thông cùng thời điểm phải tấp vào lề hoặc chủ động tránh né để bảo toàn tính mạng.

Sự việc sau đó được hành khách ghi hình và phát tán trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong dư luận.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện nhà xe H.H yêu cầu 2 bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho xe khách số tiền hơn 17 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND Khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp nhận định, hành vi của hai bị cáo "chuyến xe bão táp" là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn của người dân. Mức án dành cho bị cáo Tín cao hơn bị cáo Quốc vì bị cáo này trực tiếp cầm lái xe chở khách, chịu trách nhiệm về tính mạng của nhiều người nhưng lại có hành vi truy đuổi bất chấp hiểm nguy.