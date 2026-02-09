Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'

Bắc Bình
Bắc Bình
09/02/2026 17:07 GMT+7

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp sẽ được đưa ra xét xử lưu động công khai tại địa phương ngay trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 9.2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị này đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 2 bị can gồm tài xế xe khách và xe tải về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'- Ảnh 1.

Tài xế của nhà xe khách Hùng Hiếu truy đuổi xe tải gây hoảng loạn cho 25 hành khách trong xe

ẢNH: B.B

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đây là vụ án đã được các cơ quan liên ngành tố tụng hình sự tỉnh Đồng Tháp xác định là "án điểm" và đề nghị Viện KSND và TAND khẩn trương làm rõ, đưa ra xét xử lưu động công khai tại địa phương ngay trước Tết Nguyên đán 2026 nhằm răn đe, giáo dục chung.

Rượt đuổi "bạt mạng" như phim hành động

Theo kết luận điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 7.1 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đường dẫn. Thời điểm trên, tài xế Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển xe tải lưu thông hướng về Trung Lương thì bất ngờ bị xe khách hãng Hùng Hiếu do tài xế Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cầm lái chuyển làn, tạt đầu gây nguy hiểm.

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'- Ảnh 2.

Tài xế xe tải là người đã gây hấn trước rồi điều khiển xe gây nguy hiểm cho người khác

ẢNH: B.B

Bức xúc vì bị chèn ép, khi gần ra khỏi cao tốc, tài xế Quốc đã tăng ga vượt lên để "nói chuyện" và xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó bỏ chạy vào làn đường khẩn cấp để thoát ra khỏi cao tốc.

Không chịu thua, tài xế Tín đã điều khiển xe khách rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài. Cuộc rượt đuổi diễn ra với tốc độ cao ngay trên đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878. Tài xế xe khách đã bất chấp luật lệ, liên tục đi sai phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, đánh võng và quay đầu xe nhiều lần ngay tại ngã ba, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông nghiêm trọng.

Bất chấp tính mạng 25 hành khách

Cơ quan điều tra nhấn mạnh, hành vi của các tài xế có tính chất côn đồ và cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, tại thời điểm xảy ra màn rượt đuổi, trên xe khách do Tín điều khiển đang chở 25 hành khách. Hành động này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hàng chục hành khách trên xe mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác cùng tham gia giao thông, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'- Ảnh 3.

25 hành khách trên chuyến xe bão táp của nhà xe Hùng Hiếu rất hoảng loạn

ẢNH: B.B

Trước đó, ngày 10.1 và 13.1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lần lượt tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.


